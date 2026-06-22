Très riches en eau, ces 11 fruits sont les meilleurs pour s'hydrater quand il fait chaud

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Ce fruit tropical fait partie des plus riches en eau

Pour commencer ce classement des aliments les plus riches en eau, on trouve l'ananas, qui en contient déjà 85 %. C'est aussi une excellente source de vitamine C. 
©  Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio

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Nastasia Montel