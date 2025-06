Cette boisson que les enfants adorent l'été est dangereuse pour la santé, plusieurs ont été intoxiqués

De plus en plus d'enfants sont intoxiqués après avoir consommé cette boisson, qui contient un ingrédient potentiellement dangereux.

C'est une des boissons les plus populaires chez les enfants quand il fait chaud. Et pour cause : elle est rafraichissante, très sucrée et colorée. Mais il se pourrait bien qu'ils doivent l'éviter. Elle peut en effet provoquer des intoxications, dont plusieurs enfants ont souffert ces dernières années.

Vous avez deviné ? Il s'agit des granités. Cette boisson est en réalité de la glace râpée ou pilée à laquelle du sirop est ajouté pour apporter le côté sucré et coloré. Le problème, c'est la présence de glycérol, ou glycérine. Cet additif alimentaire, aussi appelé E422, est l'ingrédient en cause des intoxications. "La consommation de boissons glacées contenant du glycérol peut provoquer un syndrome clinique d'intoxication au glycérol chez les jeunes enfants", notent des chercheurs qui ont récemment publié une étude sur ces cas d'intoxications en Grande-Bretagne.

Entre 2018 et 2024, une vingtaine d'enfants âgés de 2 à 7 ans ont été hospitalisés pour une intoxication après avoir bu un granité. Ils ont souffert, généralement dans l'heure après en avoir bu un, de divers symptômes : perte de conscience, hypoglycémie (souvent sévère), faible taux de potassium dans le sang, ou encore une accumulation d'acidité dans le sang. Un enfant a même eu une crise d'épilepsie. Heureusement, tous les enfants se sont rétablis rapidement.

Les auteurs de l'étude britannique estiment ainsi que "les cliniciens et les parents doivent être attentifs à ce phénomène, et les organismes de santé publique doivent veiller à diffuser des messages clairs sur le fait que les jeunes enfants, en particulier ceux de moins de 8 ans, doivent éviter les boissons glacées contenant du glycérol".

En Angleterre et en Irlande, il est déjà recommandé aux enfants de moins de 4 ans de ne pas en consommer. Mais en France, où l'additif est également autorisé, il n'existe actuellement pas de recommandation sur la consommation de granités chez les enfants. Afin d'éviter tout risque, il est préférable de se renseigner sur la composition du granité et d'en consommer le moins possible.