Les tomates sont encore meilleures pour la santé quand elles sont cuites, voici pourquoi

En été, on adore manger de la tomate crue en salade. Mais la tomate apporte encore plus de bienfaits pour la santé lorsqu'on la consomme cuite.

C'est la saison des tomates. Et ça tombe bien, on adore ce fruit-légume que l'on peut déguster de nombreuses façons : en salade, dans un gaspacho, dans une ratatouille, en sauce... La tomate est pleine de bienfaits pour la santé : elle est très riche en eau, en fibres, en minéraux et vitamines (notamment A et C), et en antioxydants, qui protègent les cellules du vieillissement et des maladies. On profite particulièrement de ces bienfaits lorsqu'elle est préparée d'une certaine façon.

En été, on a tendance à préférer la tomate crue, mais ce n'est pas le meilleur choix. Bien sûr, la tomate crue garde l'ensemble de ses nutriments et reste très bonne pour la santé. Mais notre corps assimile plus les antioxydants de la tomate lorsqu'elle est cuite.

La tomate est particulièrement intéressante pour sa teneur en lycopène, un antioxydant de la famille de caroténoïdes qui lui donne sa couleur rouge. Le lycopène fait surtout de la tomate un "super-aliment" contre les maladies, notamment contre le cancer. Une étude britannique avait conclu que les hommes qui mangent deux tomates par jour auraient 20 % de risque en mois de développer un cancer de la prostate. D'autres recherches ont aussi démontré un risque réduit de cancers, notamment digestifs. C'est d'ailleurs notamment grâce à la tomate que le régime méditerranéen est considéré comme le meilleur régime pour la santé !

Mais alors pourquoi profite-t-on plus du lycopène en mangeant des tomates cuites ? "Quand les tomates sont crues, leur lycopène reste prisonnier à l'intérieur des cellules végétales, dont les parois sont coriaces. Il suffit de 30 minutes de cuisson pour qu'il soit libéré des cellules, se transforme en molécule active et soit davantage assimilé par l'organisme", avait expliqué le Dr Jean-Michel Cohen, médecin nutritionniste, au Parisien. On mise donc sur de la tomate cuite en tartes, en sauce, farcie, rôtie, ou encore mieux en concentré. Et enfin une petite astuce qui booste encore plus l'assimilation du lycopène (et qui est délicieuse) : cuisiner les tomates avec de l'huile d'olive !