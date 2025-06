Combien y'a-t-il d'eau dans une portion de fruits ? Certains peuvent vraiment nous aider pendant la canicule

Pendant les périodes de chaleur, s'hydrater est essentiel. Si l'eau reste indispensable, certains fruits peuvent aussi nous aider à garder une bonne hydratation tout en se faisant plaisir.

La canicule est bien installée en ce début d'été et les organismes sont mis à rude épreuve. Pendant les périodes de chaleur, s'hydrater est évidemment une priorité. Boire régulièrement de l'eau est évidemment la clé, mais saviez-vous que certains fruits peuvent aussi être de précieux alliés dans cette quête d'hydratation ?

Même si les fruits ne remplacent pas totalement un bon verre d'eau, ils peuvent tout de même contribuer à notre apport hydrique quotidien. Selon les experts, les aliments peuvent nous fournir entre 0,4 et 0,8 litres d'eau supplémentaire par jour. Et la bonne nouvelle, c'est que cet apport peut se faire de manière gourmande et rafraîchissante, sans céder à la tentation des sodas et autres boissons sucrées ou alcoolisées.

Mais alors, quels sont ces fruits stars de l'hydratation ? En tête de liste, on retrouve sans surprise la pastèque, composée à 91% d'eau et de très peu de sucre. L'image est simple : si vous consommez 100 grammes de pastèque, soit une petite tranche, vous avalez l'équivalent de 9,1 centilitres d"eau. Cela représente un petit verre d'eau. 10 centilitres, c'est ainsi le format du traditionnel verre de cantine !

Même chose ou presque pour 100 grammes de fraises, qui sont en plus peu caloriques et pour le melon : l'équivalent de 9 centilitres d'eau pour 100 grammes. Les agrumes ne sont pas en reste : le pamplemousse, l'orange et le citron titrent tous autour des 89% d'eau. L'abricot, souvent méconnu pour cette propriété, en est pourtant composé à 87%. Enfin, l'ananas clôt ce top avec ses 85% d'eau, soit 8,5 centilitres pour 100 grammes.

Bien sûr, si ces fruits peuvent contribuer à notre hydratation, ils ne dispensent pas de boire régulièrement. Les spécialistes conseillent ainsi de consommer 1,5 à 2 litres d'eau par jour, à adapter selon notre corpulence et notre niveau d'activité physique. En période de canicule, il est même recommandé de boire un demi-litre supplémentaire, soit environ 2 litres quotidiens, à répartir tout au long de la journée.

"Si vous avez soif, buvez de l'eau ou mangez un fruit mais ne prenez pas du jus de fruits qui va être très concentré en sucre. Un litre de jus d'orange ou de jus de pomme, c'est 100 grammes de sucre !", rappelait encore récemment le Dr Jimmy Mohamed. C'est encore pire pour les sodas comme les colas qui vont ainsi contribuer à vous déshydrater. Ca vaut le coup de préférer croquer dans une part de melon ou de pastèque, non ?