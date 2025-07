Voici comment cuire les pâtes pour éviter les pics de glycémie et les fringales

Un erreur fréquente lors de la cuisson des pâtes augmente notablement leur indice glycémique.

Tout le monde (ou presque) aime les pâtes. Et ça se comprend : en plus d'être accessible, cet aliment phare de la cuisine italienne se prépare de nombreuses façons pour ravir tous les palais. En termes de cuisson, chacun ses goûts. Certains ne jurent que par les pâtes cuites al dente, quand d'autres les préfèrent plus cuites. Mais au-delà du goût, la façon de cuire les pâtes n'est pas anodine pour la santé.

Elle peut en effet avoir un impact sur la glycémie, le taux de glucose (donc de sucre) dans le sang. Tous les aliments qui contiennent des glucides ont un "indice glycémique", ou IG, qui détermine la vitesse à laquelle ils augmentent le taux de sucre dans le sang quand ils sont consommés. Cet indicateur, à l'origine développé pour les personnes diabétiques pour lesquelles il est particulièrement important, s'est popularisé au sein du grand public.

Les aliments à IG élevé (au-dessus de 70), comme le pain ou les aliments transformés, sont considérés comme à limiter pour éviter les pics rapides de glycémie et ainsi de prendre du poids. A l'inverse, les aliments à IG faible, comme les légumes, assurent une augmentation plus progressive de la glycémie, ce qui permet de rester rassasié plus longtemps et d'éviter l'hypoglycémie (le manque de sucre).

Les pâtes ont un IG d'environ 50, qui est donc modéré. Mais l'indice glycémique d'un aliment n'est pas le seul élément à prendre en compte. En effet, la glycémie ne sera pas la même si un aliment est mangé seul ou au cours d'un repas. Elle est également modifiée avec la cuisson. Justement, plus les pâtes sont cuites, plus leur indice glycémique augmente. Lorsqu'elles sont fondantes, leur IG peut devenir élevé et atteindre 70.

Pour éviter les pics de glycémie, il est donc préférable de cuire ses pâtes al dente. L'idéal est de les consommer avec des légumes, puisque les fibres "permettent de contrôler la glycémie en limitant l'absorption des sucres", d'après le site Manger Bouger. Une autre alternative est de se tourner vers les pâtes complètes, qui ont un indice glycémique plus bas que les pâtes blanches. Elles sont aussi plus nutritives, car elles sont plus riches en fibres, vitamines et autres nutriments bons pour la santé !