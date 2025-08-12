Faut-il éviter le café quand il fait chaud ?

On sait qu'il faut éviter les boissons froides en cas de canicule, mais qu'en est-il des boissons chaudes comme le café ?

En été, on a tendance à avoir envie des boissons fraîches. Mais les amateurs de café n'arrêtent généralement pas pour autant d'en boire quand il fait chaud. Le petit café en terrasse est d'autant plus agréable au soleil ! Mais est-ce une bonne idée pour la santé ?

Lors de fortes chaleurs, il est essentiel de faire les bons choix en termes d'alimentation et de boissons. Le corps a en effet particulièrement besoin d'hydratation, pour combler les pertes en eau via la transpiration. C'est pourquoi il est recommandé lors de canicules de boire régulièrement, sans attendre d'avoir soif, et d'atteindre 1,5 à 2 litres. Certains aliments et boissons participent à bien hydrater le corps, et au contraire d'autres sont à éviter parce qu'ils peuvent provoquer une déshydratation.

Alors qu'en est-il du café ? La réponse n'est pas si évidente. D'un côté, le café contient de l'eau, ce qui participe à l'hydratation. Mais de l'autre, la caféine est diurétique, ce qui signifie qu'elle augmente la production d'urine, et donc élimine encore plus l'eau. Cela peut au final favoriser la déshydratation. Le docteur Jean-Paul Hamon, président d'honneur de la Fédération des médecins de France, recommandait d'ailleurs au micro de RTL "d'éviter le café, qui déshydrate".

Le café n'est d'ailleurs pas la seule boisson qui est déconseillée lors de fortes chaleurs. C'est le cas de toutes les boissons qui contiennent de la caféine, comme le thé (malgré la pratique ancestrale des touaregs dont les organismes sont plus acclimatés que les nôtres), le café matcha, mais aussi d'autres boissons froides populaires en été comme le café frappé ou encore le bubble tea. Les boissons riches en sucre (jus, sodas...) sont d'ailleurs particulièrement à proscrire en cas de canicule puisque le sucre déshydrate et peut avoir des effets nocifs sur les reins, qui sont déjà mis à rude épreuve par la chaleur.

Autre boisson qui est évidemment à éviter : l'alcool. Même si une bière fraiche ou un "rosé piscine" donnent envie au soleil, les boissons alcoolisées déshydratent le corps, ce qui peut être dangereux, d'autant plus si on ne mange pas sainement à côté. L'abus d'alcool est par ailleurs dangereux pour la santé. La seule boisson recommandée, vous vous en doutez, c'est l'eau, qu'on évite de boire trop froide !