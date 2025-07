Personne ne le sait : ce fruit d'été contient presque 4 fois plus de vitamine C que l'orange

L'orange est connue pour être particulièrement riche en vitamine C. Un autre fruit, de saison l'été, l'est pourtant encore plus.

Il n'y a pas que l'orange pour faire le plein de vitamine C. Cette vitamine est indispensable au bon fonctionnement de notre corps. Elle est bien sûr connue pour son rôle important dans le système immunitaire. Mais elle a aussi d'autres bienfaits moins connus mais tout aussi essentiels.

D'après l'Anses (l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation), la vitamine C permet également "de consolider les fibres de collagène", qui composent notamment notre peau. Elle participe aussi à "la synthèse de molécules impliquées dans la transmission nerveuse", comme la noradrénaline.

Ce n'est pas tout ! La vitamine C "facilite l'absorption du fer" qui est présent dans les aliments végétaux. Enfin, et elle est plus connue pour ce bienfait notamment en esthétique, la vitamine C est antioxydante, elle aide donc à lutter contre le vieillissement des cellules. Même si une carence en vitamine C est rare (mais grave), il est essentiel de s'assurer d'avoir un apport suffisant. Une alimentation variée et équilibrée suffit généralement. Surtout si on mise sur les aliments qui en contiennent le plus !

© 123RF

Justement, un fruit d'été en est particulièrement riche : le cassis. Cette petite baie violet/noir est connue pour être antioxydante, comme toutes les baies. Ce qu'on sait moins, c'est que ce bienfait est principalement dû à la vitamine C. Mais pas seulement, puisque le cassis contient aussi d'autres antioxydants, notamment de la vitamine E et des polyphénols, qui lui donnent sa couleur caractéristique.

Le cassis contient en effet pas moins de 181 mg de vitamine C pour 100 grammes (ce qui correspond environ à une grosse poignée), d'après Ciqual. C'est deux fois plus que le kiwi, et près de quatre fois plus que l'orange ! Une poignée suffit donc à combler les besoins quotidiens en vitamine C.

Autres avantages du cassis : il est faible en calories (71 kcal pour 100 grammes) et riche en eau (80 %). Il contient aussi, comme tous les fruits, des fibres, essentielles mais pourtant trop peu consommées. Enfin, le cassis fait partie des fruits les plus riches en potassium, un minéral notamment essentiel pour le cœur.

Alors, pendant qu'il est de saison (jusque septembre), on profite de ses bienfaits et de son délicieux goût en sorbet, en confiture, dans un smoothie ou tout simplement nature !