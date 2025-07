C'est le meilleur fruit après 60 ans : il contient plein d'antioxydants et réduit les risques d'avoir ce syndrôme

Ce fruit abordable et facile à consommer s'avère être un allié précieux pour la santé des seniors.

L'alimentation joue un rôle crucial pour la santé et la vitalité, en particulier après 60 ans. Si un régime équilibré et varié est essentiel, certains aliments peuvent apporter des bénéfices supplémentaires. C'est le cas de certains fruits en particulier.

On le sait, les fruits rouges, tels que les fraises, framboises, mûres et myrtilles, sont bons pour la santé. Ils sont riches en anthocyanes, des pigments aux propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. En les consommant régulièrement, les seniors renforcent leurs défenses naturelles et préviennent les maladies liées à l'âge. De plus, ces fruits sont une source importante de vitamines (C et B) et de minéraux (potassium), tout en étant pauvres en calories et en sucres. Ils contribuent également à améliorer la santé cognitive, réduisant les risques de maladies neurodégénératives comme Alzheimer.

Mais un autre fruit, plus commun, se démarque par ses vertus pour les seniors, la pomme. Economique et facile à consommer, elle a un bel atout dans sa manche : sa composition et sa richesse en flavonoïdes. Une étude menée par des chercheurs de l'Université de Harvard sur 1701 personnes pendant 12 ans a démontré que "les aliments riches en flavonoïdes, et plus précisément en flavonols, pourraient jouer un rôle crucial dans la prévention des risques accrus de fragilité chez les personnes âgées."

Le syndrome de fragilité, qui touche 10 à 15% des plus de 65 ans, entraîne un risque accru de chutes, fractures, invalidité et hospitalisations. Les chercheurs ont constaté que "pour chaque apport supérieur de 10 mg de flavonols par jour, les risques de fragilité sont réduits de 20%." Or, cette quantité correspond à la consommation d'une pomme de taille moyenne.

Les auteurs de l'étude soulignent qu'"un apport plus élevé en flavonols était associé à une probabilité plus faible de développer une fragilité. Plus précisément, un apport plus élevé en quercétine était le flavonoïde qui avait la plus forte association avec la prévention de la fragilité. Il a été observé que la quercétine est particulièrement efficace pour prévenir les troubles liés au vieillissement, tels que les chutes, les fractures ou l'invalidité." La quercétine se trouve principalement dans les pommes et les mûres, mais aussi dans d'autres aliments comme les oignons, les épinards et les poivrons. Vous l'avez compris, mêler pommes et fruits rouges, dont la mûre, est une bonne idée !

En plus de lutter contre le syndrome de fragilité, les flavonoïdes présentent en plus d'autres bénéfices pour la santé des seniors. Leurs propriétés anti-inflammatoires contribuent à réduire le risque de maladies cardiovasculaires et certains cancers. Si un régime équilibré et varié est essentiel, l'intégration d'aliments spécifiques comme la pomme peut apporter des bénéfices supplémentaires. Ce fruit abordable et facile à consommer au quotidien toute l'année se révèle donc in fine être un atout précieux pour les seniors soucieux de leur bien-être et de leur santé. Après tout, un vieux dicton ne dit-il pas : "Une pomme par jour éloigne le médecin" ?