Comment savoir si on est assez hydraté ? Voici les signes à surveiller

Le risque de déshydratation est particulièrement important en été, d'où l'importance de bien connaître les signes d'alerte.

Notre corps est composé à 60 % environ d'eau. Elle est absolument essentielle au bon fonctionnement du corps. Mais ce dernier ne peut pas la stocker : l'eau est éliminée par les urines, la transpiration, ainsi que la respiration. C'est pourquoi il est indispensable de s'hydrater suffisamment au quotidien, et notamment en période de fortes chaleurs, où les pertes d'eau sont plus importantes.

Si les apports d'eau ne sont pas suffisants par rapport aux pertes, c'est la déshydratation. Le corps envoie alors plusieurs signaux d'alerte, qu'il faut absolument connaître pour rapidement réagir. Au début, une déshydratation se manifeste par différents symptômes :

une sensation de soif,

une fatigue anormale,

des vertiges,

des maux de tête,

les lèvres sèches,

des urines moins importantes et plus foncées.

Ces symptômes sont ceux qui concernent les adultes. Chez les nourrissons et les personnes âgées, les signes ne sont pas tout à fait les mêmes. Un nourrisson déshydraté dort plus que d'habitude, est difficile à réveiller, a un comportement inhabituel, est pâle, respire vite, et urine très peu. Chez une personne âgée, une déshydratation se manifeste par une perte d'appétit, une fatigue inhabituelle, un changement du comportement, et une petite fièvre.

Face à ces signes, il faut réagir très vite. "Si la déshydratation n'est pas compensée rapidement par un apport en eau suffisant, elle peut s'aggraver rapidement", alerte l'Assurance maladie. Les symptômes d'une déshydratation grave sont différents : il s'agit notamment d'une sensation de soif intense, d'une fièvre, d'urine foncées et en faible quantité, de maux de tête, de malaises, ou encore de changements dans le comportement. Dans ce cas, il s'agit d'une urgence, il faut donc appeler le 15 ou le 112.

Pour éviter une déshydratation, il est indispensable de s'hydrater suffisamment (environ 1,5 à 2 litres par jour) et régulièrement, d'autant plus en cas de pertes d'eau (transpiration excessive, diarrhées, vomissements, prise de médicaments diurétiques...). Il faut également éviter les efforts physiques intenses, la consommation d'alcool et de boissons sucrées lors de fortes chaleurs.

Certaines personnes doivent être particulièrement vigilantes puisqu'elles sont plus à risque de déshydratation. Il s'agit notamment des nourrissons, des personnes âgées, et des personnes qui souffrent d'une maladie chronique, comme le diabète. Chaque année en France, plusieurs milliers de personnes sont hospitalisées à cause d'une déshydratation.