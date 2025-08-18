Très riche en antioxydants, ce délicieux fruit protège du vieillissement

C'est un des fruits estivaux préférés des Français. Et ça tombe bien, puisqu'il est aussi bon en bouche que pour la santé.

En été, les étals de fruits et légumes se remplissent de couleurs et libèrent une odeur délicieusement appétissante. Certains fruits y sont pour beaucoup. Tous ont leur propre goût, et apportent différents bienfaits pour la santé. Ils apportent tous des fibres, des vitamines ainsi que des minéraux qui sont indispensables au bon fonctionnement de notre corps, et qui participent à notre bonne santé. Mais certains ont des propriétés nutritionnelles particulièrement intéressantes.

C'est notamment le cas de la mangue. Ce fruit tropical très attendu par beaucoup l'été regorge en effet de vitamines. D'abord, 100 grammes de mangue (soit 1/4 du fruit environ) contiennent 70 µg de vitamine B9, ou acide folique. Cela représente 30 % des apports journaliers recommandés. Cette vitamine participe au fonctionnement normal du système immunitaire, à la formation du sang et réduit la fatigue.

La mangue est également riche en vitamine C, avec 25 mg pour 100 grammes de fruit. Cette vitamine bien connue est essentielle pour le fonctionnement normal du système immunitaire et du système nerveux, augmente l'absorption du fer et protège les cellules contre le stress oxydatif.

La mangue est aussi une bonne source de vitamine A et de vitamine E, qui sont notamment anti-oxydantes. Ces composés anti-oxydants lui "conféreraient des propriétés bénéfiques sur la santé, en limitant le développement des maladies cardiovasculaires, du diabète de type 2, des syndromes métaboliques et du cancer par exemple", d'après l'Agence pour la recherche et l'information en fruits et légumes.

Au-delà des vitamines, la mangue contient également du potassium (150 mg pour 100 grammes), et est riche en eau puisqu'elle en est composée à 81 %. Par contre, la mangue est assez calorique pour un fruit, puisque 100 grammes contiennent 74 kcal. Une mangue entière représente donc environ 300 kcal. Ce fruit juteux est aussi plus sucré que la moyenne des fruits, avec 14 g de glucides pour 100 grammes.

Cela ne veut pas dire que la mangue doit être évitée, bien au contraire ! Dans une alimentation variée, la mangue a toute sa place. D'autant plus qu'elle peut être cuisinée de nombreuses façons : dans un poké bowl au déjeuner, dans un pudding de chia le matin, nature ou dans une salade de fruits au goûter, ou encore en sorbet pour le dessert...