Encore meilleure que la tomate classique : la tomate cerise a plein de bienfaits insoupçonnés pour la santé

En été, la tomate cerise fait partie des aliments préférés des Français. Et ça tombe bien, puisqu'elle regorge de bienfaits peu connus.

C'est la star de l'apéro. Même si les tomates cerises sont disponibles toute l'année, l'été est le meilleur moment pour en manger puisque c'est leur pleine saison. Colorée, sucrée, peu calorique et économique : la tomate cerise a tout pour plaire ! Et elle cache d'autres bienfaits pour la santé.

D'abord, la tomate cerise est évidemment riche en eau puisqu'elle en est composée à environ 90 %. Elle est donc un réel atout hydratation, en particulier lors de fortes chaleurs. Elle est aussi peu calorique, puisqu'elle apporte environ 33 kcal pour 100g, soit un peu plus que la tomate ronde (25 kcal). Malgré son goût sucré, la tomate cerise contient moins de 5 g de sucres pour 100g. Mais elle regorge surtout de nutriments essentiels à la santé, encore plus que la tomate classique.

D'abord, la tomate cerise est riche en potassium : elle en contient 330 mg pour 100 g, contre 210 pour la tomate ronde, soit près de 60 % de plus ! Ce minéral est particulièrement important pour la santé puisqu'il "contribue au fonctionnement normal du système nerveux", de la fonction musculaire et de la pression sanguine, d'après Aprifel, l'Agence pour la recherche et l'information sur les fruits et légumes.

La tomate cerise est également une très bonne source de vitamine C, puisqu'elle en contient 22 mg pour 100 g, alors que la même quantité de tomate ronde en apporte 16 mg. On le sait, la vitamine C est essentielle notamment pour le système immunitaire, mais aussi la vision, le système nerveux, l'absorption du fer... Et cette vitamine réduit également la fatigue et aide à lutter contre le stress oxydatif.

La tomate cerise est aussi une bonne source de vitamine A. Elle en contient même 70 % de plus que la tomate ronde ! La vitamine A est elle aussi essentielle au fonctionnement normal du système immunitaire, à la vision, au métabolisme du fer ou encore pour la peau. 100 grammes (soit environ une tasse) de tomate cerise apporte près de 30 % des besoins quotidiens en vitamine A et C.

Enfin, la tomate cerise - comme la tomate - est riche en antioxydants (notamment des polyphénols), ces substances qui protègent les cellules du vieillissement et des maladies. Pour profiter de tous ses bienfaits, l'idéal est de consommer la tomate cerise avec la peau, et de préférence bio.