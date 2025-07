Tout le monde l'adore : cette sauce cartonne mais elle bien plus grasse qu'on ne le pense

Cette sauce connaît un succès fulgurant depuis quelques années mais cache une teneur élevée en matières grasses qui pourrait bien vous surprendre.

Les Français l'ont adopté en masse en quelques années et on la trouve sans nul doute dans nombre de nos placards de cuisine. Facile à préparer, rapide, elle a aussi le don de séduire une grande partie de la famille. Non, on ne parle pas de la sacro-sainte sauce tomate qui continue de remporter les suffrages mais de celle qui est devenue son challenger numéro un.

Avec plus de 60 millions de pots écoulés l'an dernier, elle s'impose même comme la deuxième sauce la plus consommée au monde. En France, les quantités vendues ont bondi de 20% l'an dernier selon plusieurs instituts de consommation. Les raisons sont multiples mais les experts notent notamment qu'elle a dépassé la sauce bolognaise, un signe de plus que la consommation de viande ne cesse de reculer.

Si les Français mangent moins de viande après une inflation importante ces dernières années, la question du prix ne semble pas être le critère numéro un puisque cette sauce à la mode reste assez onéreuse : entre 8 et 11 euros au kilo contre 3 à 5 euros pour une sauce bolognaise toute prête. Et si vous cherchez une sauce plus légère que les versions avec de la viande, vous avez tout faux !

Car attention, le pesto, puisqu'il s'agit de lui, n'est pas si sain qu'il en a l'air... Selon le nutritionniste Jean-Michel Cohen, certains pestos vendus dans le commerce contiennent près de 56g de lipides pour 100g. "Deux cuillères à soupe de cette préparation contiennent environ 20g de lipides", alerte-t-il. Soit 5 fois plus qu'une sauce hollandaise qui contient pourtant du beurre !

Nuance cependant, si elle est grasse, la sauce pesto a tout de même quelques atouts à faire valoir selon le spécialiste, même si l'on prend une version du commerce qui ne contient pas de l'huile d'olive. "Il n'y a rien de mieux qu'un plat de pâtes au pesto. Malheureusement je suis nutritionniste donc je suis obligé de regarder. Elle fait 500 calories pour 100 grammes, c'est chaud quand même", avoue à contrecoeur le célèbre nutritionniste en inspectant un pot de sauce Barilla. "Le beurre c'est 700 calories ! Mais il y a de bons ingrédients : ici j'ai de l'huile de bonne qualité (tournesol pour la sauce Barilla), des noix de cajou, du parmesan, un peu d'huile d'olive quand même".

L'application Yuka confirme ce bilan mitigé, accordant une note de 30/100 à ce même pot de pesto Barilla Genovese classique. Le produit est même en catégorie 4 "ultra-transformé", avec un Nutriscore E. En cause : une teneur élevée en matières grasses (47%), en acides gras saturés (5,3%) et en sel (3,2g/100g).

Tout est donc visiblement une question de dosage. Avant de vider le pot directement sur vos pâtes, pensez à ce petit rappel du nutritionniste : "La sauce au pesto, c'est un super produit, même intéressant pour la santé. Attention cependant, il faut avoir la pédale douce au moment de se servir. C'est 2 cuillères à café à chaque fois. Sinon, allez-y, mettez du beurre, mettez de l'huile et pourquoi pas du pétrole tiens", conclut-il avec ironie. On l'a compris, avec le pesto, on y va... mollo !