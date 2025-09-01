Des chercheurs l'ont prouvé : ajouter cet aliment au petit-déjeuner peut booster les capacités cérébrales

Cet aliment, riche en nutriments bons pour le cerveau, peut améliorer les fonctions cérébrales à court et long terme.

C'est l'aliment parfait à ajouter à son petit-déjeuner à la rentrée. Après les vacances d'été, un petit coup de pouce est le bienvenu pour aider le cerveau à bien se remettre au travail. Si le sommeil et l'activité physique ont bien sûr un rôle majeur sur les capacités cérébrales, l'alimentation est aussi très importante. Justement, certains aliments sont remplis de nutriments bons pour le cerveau, et l'un d'eux a démontré ses effets sur les fonctions cérébrales.

Des chercheurs britanniques ont récemment mené une étude auprès de 32 jeunes adultes, dont la moitié devait manger un petit-déjeuner qui contenait 50 g de cet aliment. Ils ont ensuite passé des tests cérébraux pendant les heures qui ont suivi. Les tests portaient sur l'activité du cerveau grâce à un électroencéphalogramme, la mémoire ou encore le temps de réaction.

Ils ont mis en évidence que le groupe qui a mangé cet aliment avait "des temps de réaction plus rapides tout au long de la journée", ainsi que de meilleures performances de mémorisation 6h après le repas par rapport au groupe témoin, ont rapporté les chercheurs dans l'étude. Ils estiment que "les résultats sont prometteurs, avec des preuves d'un effet protecteur possible sur la mémoire contre le déclin typique du taux d'apprentissage souvent observé en cas de fatigue".

© 123RF

Cet aliment - qui ressemble d'ailleurs au cerveau -, c'est la noix. Elle est depuis longtemps considérée comme un aliment bon pour la santé cérébrale grâce à sa richesse en omégas-3 et en polyphénols, des antioxydants. Pour la Pr Claire Williams, qui a dirigé l'étude, celle-ci "contribue à renforcer l'argument selon lequel les noix sont un aliment bon pour le cerveau. Une poignée de noix au petit-déjeuner pourrait donner aux jeunes adultes un avantage mental lorsqu'ils doivent être au meilleur de leur forme. Il est particulièrement intéressant de constater qu'un ajout aussi simple à l'alimentation puisse avoir un effet mesurable sur les performances cognitives", a-t-elle ajouté. D'autres recherches doivent être menées pour confirmer ces résultats.

Au-delà des performances cognitives à court terme, les noix sont considérées comme un aliment protecteur du déclin cognitif, et donc des maladies comme Alzheimer. Elles font d'ailleurs partie des aliments "à favoriser" dans le régime MIND, un régime proche du régime méditerranéen qui a été créé spécifiquement pour optimiser la santé cérébrale. Les autres aliments recommandés dans ce régime sont les légumes, les baies, la volaille, le poisson, les céréales complètes ou encore l'huile d'olive.