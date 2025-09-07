Je suis diététicienne, voici les meilleurs yaourts pour la santé

Manger du yaourt au quotidien apporte du calcium, des vitamines, des protéines, ou encore des probiotiques. Mais comment bien le choisir ?

Dans les supermarchés, il est parfois difficile de choisir parmi les dizaines de yaourts et desserts en tout genre qui sont proposés. Beaucoup de Français sont de plus en plus soucieux de leur santé et cherchent donc à consommer les produits les plus sains possible. Au rayon dessert, il peut être compliqué de savoir quoi acheter, alors voici comment faire les bons choix.

D'abord, il est préférable de se tourner vers les yaourts plutôt que les autres desserts, généralement très riches en sucre et en additifs. Mais il existe différents types de yaourts : skyrs, yaourts grecs et nature, allégés... S'ils sont globalement considérés comme bons pour la santé, certains sont plus sains que d'autres. La nutritionniste britannique Nichola Ludlam-Rainea justement fait le point pour le Telegraph.

En bas du classement se trouvent les yaourts aromatisés, qui sont "souvent riches en sucres ajoutés, en matières grasses et en ingrédients artificiels" d'après la nutritionniste. Ensuite, on trouve les yaourts allégés ne sont pas forcément plus sains que les versions non allégées : ils peuvent contenir plus d'additifs, et être moins rassasiants.

Au milieu du classement se trouve le yaourt à la grecque, qui "peut contenir plus de matières grasses et d'additifs", et souvent moins de protéines que le yaourt grec. Aussi, les yaourts protéinés, très à la mode, peuvent contenir "des sucres ajoutés et des édulcorants artificiels", selon la nutritionniste.

Enfin, sur le podium des meilleurs yaourts, il y a le yaourt grec (surtout les versions nature), le yaourt nature - notamment les Skyr - et les yaourts riches en probiotiques. Ces types de yaourts sont peu transformés, pauvres en sucre, et constituent des sources naturelles de protéines et de bonnes bactéries.

Globalement, pour choisir un bon yaourt, il est conseillé de privilégier ceux qui ont la liste d'ingrédients la plus courte possible, avec si possible la mention "cultures vivantes actives" sur l'étiquette pour les bonnes bactéries. On évite de consommer ceux qui contiennent des additifs comme l'aspartame ou le sucralose.

Un yaourt bon pour la santé doit être le plus pauvre possible en sucres ajoutés : dans l'idéal moins de 5 g pour 100 g pour les yaourts nature et moins de 10 g pour les yaourts aromatisés. Côté protéines, pour en être une bonne source un yaourt devrait en contenir au moins 5 à 10 g pour 100 g, d'après la nutritionniste. Il est aussi intéressant de se fier au Nutri-score ou encore de scanner un produit dans une application comme Yuka.