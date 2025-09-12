Les chercheurs ont été stupéfaits : ces aliments peuvent améliorer notre sommeil en seulement 1 journée

Des chercheurs ont découvert que le fait de manger certains aliments en plus grande quantité avait un effet "remarquable" sur le sommeil.

De nombreuses personnes souffrent de troubles du sommeil, notamment de l'insomnie. Pour bien dormir, l'hygiène de vie dans sa globalité est cruciale, et cela passe notamment par l'alimentation. On sait qu'il faut manger plusieurs heures avant de se coucher, et éviter les repas trop lourds le soir. Mais on connaît moins les aliments qui peuvent améliorer le sommeil.

Des chercheurs des universités de Chicago et Colombia ont récemment observé que certains aliments pouvaient avoir un effet significatif sur le sommeil, et ce dès 24 heures. Pour le découvrir, ils ont demandé à de jeunes adultes américains de rapporter leur alimentation au quotidien, et leur ont fait porter des bracelets connectés pour mesurer objectivement leur sommeil.

Ils ont ainsi "découvert que l'alimentation quotidienne était corrélée à des différences significatives dans le sommeil nocturne", ont-ils rapporté dans un communiqué. En effet, les participants "qui consommaient davantage de fruits et légumes pendant la journée avaient tendance à avoir un sommeil plus profond et plus ininterrompu la nuit même, tout comme ceux qui consommaient davantage de glucides sains tels que les céréales complètes", ont précisé les auteurs de l'étude publiée en juin 2025.

Ils ont estimé que les personnes qui mangent 5 portions de fruits et légumes par jour - comme cela est recommandé - pouvaient "bénéficier d'une amélioration de 16 % de la qualité de leur sommeil par rapport à celles qui ne consomment ni fruits ni légumes". Pour le Dr Esra Tasali, un des auteurs de l'étude, "c'est une différence très significative. Il est remarquable qu'un changement aussi significatif puisse être observé en moins de 24 heures".

Ce n'est pas la première étude à mettre en évidence les bienfaits de manger plus de fruits et légumes sur la qualité et la durée du sommeil. "Mais cette nouvelle étude est la première à établir un lien temporel entre les choix alimentaires d'une journée donnée et la qualité du sommeil mesurée objectivement la nuit même", assurent les chercheurs.

Au-delà des fruits et légumes, il a aussi été prouvé que consommer suffisamment de protéines, éviter l'alcool et la caféine le soir pouvait améliorer la qualité du sommeil. Il peut aussi être bénéfique de miser sur des aliments riches en mélatonine, en tryptophane ou en magnésium : les amandes, les pistaches, les œufs, le lait, le poisson, le fromage, les épinards, les bananes ou encore les avocats. Globalement, une alimentation variée et équilibrée, une activité physique régulière et une bonne hygiène de sommeil sont essentiels pour bien dormir.