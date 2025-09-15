Connaissez-vous la marche de pets ? "C'est une des meilleures habitudes que vous pouvez prendre pour votre santé" d'après une experte

La "marche de pets" est une tendance venue des réseaux sociaux. Les médecins la valident.

La marche, c'est bien, mais la "marche de pets", c'est encore mieux. Comme son nom l'indique, cette pratique peu connue consiste à faire une balade pour évacuer les gaz intestinaux. La "marche à pets" est devenue une tendance virale sur les réseaux sociaux. Les vidéos de la canadienne Mairlyn Smith, qui en est à l'origine, ont même atteint près de 15 millions de vues sur Instagram. La femme d'un certain âge affirme sans tabou faire une "marche de pets" tous les soirs après le dîner avec son mari.

La "marche de pets" n'est pas très glamour certes, mais elle est pourtant très efficace. Mairlyn Smith affirme que cette habitude réduit les gaz et ballonnements (particulièrement fréquent chez les personnes qui mangent beaucoup de fibres, ce qu'elle prône) et réduit le risque de diabète de type 2. Mais qu'en disent les professionnels de santé ?

Plusieurs médecins et spécialistes de la digestion ont justement réagi à cette tendance sur les réseaux sociaux. Parmi eux, la Dr Tina Storage, gastro-entérologue américaine, affirme que "la marche de pets est prouvée par la science pour la digestion. La recherche a montré que cela accélère la vidange gastrique et le péristaltisme (le mouvement, ndlr) naturel des intestins, ce qui diminue les gaz et ballonnements". Elle confirme aussi son intérêt dans la prévention du diabète : "Cela améliore aussi le contrôle glycémique, ce qui à long terme est bon pour la santé métabolique et intestinale".

Le principe est simple : il suffit de marcher quelques minutes (entre 5 et 15, conseille la Dr Storage) après manger pour évacuer les gaz, accélérer le transit et diminuer les éventuels ballonnements et inconforts intestinaux. La "marche à pets", comme toute activité physique, peut aussi réduire le stress et améliorer le sommeil. Cela peut aussi apporter de nombreux autres bienfaits pour la santé : contrôle du poids, meilleure santé cardiovasculaire, moins de risque de cancer... Cette pratique bonne pour la santé est en plus rapide, gratuite, et sans risque. Pour la gastro-entérologue, "c'est une des meilleures habitudes que vous pouvez prendre pour vos intestins et votre santé" !