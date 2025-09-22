Boire de l'eau chaude avec du citron à jeun, c'est vraiment utile ? Voici la réponse selon des experts en nutrition

Boire de l'eau chaude citronnée au réveil est à la mode, mais quelles sont vraiment les vertus de cette boisson ?

C'est une des astuces "santé" les plus populaires sur les réseaux sociaux. De nombreuses internautes prônent en vidéo les bienfaits de cette boisson qu'elles boivent au saut du lit. Et c'est loin d'être seulement une mode : il s'agit d'une pratique ancestrale traditionnelle en Asie.

L'eau citronnée, en particulier lorsqu'elle est chaude, est réputée pour ses nombreuses vertus pour la santé : meilleure digestion, boost d'énergie, amélioration du système immunitaire, belle peau, perte de poids... Mais qu'en vraiment disent les recherches et professionnels de santé ?

Certains de ces bienfaits sont réels... et d'autres non. D'abord, voyons le positif. L'eau citronnée - qu'elle soit chaude ou non - apporte de l'hydratation. Logique, puisqu'il s'agit majoritairement d'eau. En boire au réveil est en effet intéressant : la nuit, le corps se déshydrate. Il est donc conseillé de boire de l'eau dès le réveil pour se réhydrater. Même si le citron est composé à 90 % d'eau, il n'apporte pas forcément plus d'hydratation qu'un verre d'eau seul. Ajouter du citron est tout de même intéressant notamment pour les personnes qui n'aiment pas boire de l'eau au réveil. "Mais parfumer l'eau avec des feuilles de menthe, des morceaux de fruits ou des rondelles de concombre aurait le même effet", selon Maeva Zombon, diététicienne nutritionniste interrogée par le Huffington Post.

L'avantage principal d'ajouter du citron - surtout du jus avec de la pulpe et/ou du zeste - est son apport en vitamine C. Un jus de citron fait maison de 100g apporte en effet 42 milligrammes de vitamine C, d'après la diététicienne nutritionniste Pauline Pied , interrogée par Ouest-France. En sachant qu'il est recommandé d'en consommer 110 milligrammes par jour pour un adulte, un jus de citron apporte donc une part importante de nos besoins quotidiens. Cette vitamine est essentielle : elle contribue notamment au fonctionnement normal du système immunitaire et du système nerveux. Elle permet aussi de réduire la fatigue ou encore d'augmenter l'absorption du fer. La vitamine C est également un antioxydant.

Par contre, l'eau citronnée n'a pas que des bienfaits. D'abord, l'acidité du citron peut avoir des conséquences sur le système digestif, en particulier pour les personnes qui ont des troubles à ce niveau. "L'acidité du citron attaque directement les muqueuses de l'estomac et l'œsophage. Je déconseille donc le jus de citron aux personnes ayant des reflux acides" ou des brûlures d'estomac, a précisé la nutritionniste Pauline Pied. Sa consœur Maeva Zambon estime qu'il vaut "mieux éviter à jeun et manger quelque chose avant, surtout si on a l'estomac fragile".

Enfin, l'acidité du citron peut aussi être mauvaise pour les dents. D'après le Dr Thomas Jéhanin, dentiste interrogé par Ouest-France, "l'excès de citron va attaquer l'émail dentaire qui va se réduire au fur et à mesure. Une consommation excessive de citron peut entraîner la perte de l'émail" ou encore une "augmentation de la sensibilité au froid et au chaud". Il est donc conseillé pour protéger ses dents d'éviter de boire tous les jours du jus de citron, et à défaut d'en boire avec une paille et de se rincer la bouche ensuite.