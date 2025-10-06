Cueillette des champignons : pourquoi il ne faut surtout pas se fier à cette méthode pour les reconnaitre selon l'Anses

En cas de doute en cueillant des champignons, de nombreuses personnes utilisent une méthode déconseillée pour les identifier.

L'automne est LA saison pour la cueillette des champignons. C'est une activité attendue par de nombreuses personnes tous les ans. Mais elle n'est pas sans risque. Certains champignons sont en effet toxiques, voire mortels. Chaque année, de nombreuses intoxications sont recensées, avec un pic en octobre. En 2024, entre le début d'été et la fin d'année, "1 363 personnes présentant des symptômes ont contacté un Centre antipoison après avoir consommé des champignons en France hexagonale" d'après l'Anses (l'Agence nationale de sécurité sanitaire). Parmi ces cas, environ 40 étaient graves, une "forte augmentation" par rapport à l'année précédente d'après le ministère de la Santé. Trois personnes sont même décédées.

Les autorités sanitaires rappellent donc chaque année les bonnes pratiques (et celles à éviter) pour réduire le risque d'intoxications. Elles alertent notamment sur une pratique "déconseillée" mais malgré tout répandue : l'utilisation d'applications mobiles qui permettent d'identifier les champignons, comme "Champignouf" ou "Declic Champi". Si cela peut sembler une bonne idée pour s'assurer qu'on cueille une espèce comestible, "l'utilisation d'une application de reconnaissance de champignon ou d'une fonctionnalité sur smartphone équivalente est déconseillée car sujette à des erreurs", alerte l'Anses.

© 123RF

D'après son rapport, pour 19 repas à base de champignons cueillis qui ont été à l'origine d'une intoxication, une application avait justement été utilisée pour identifier les espèces. Au lieu d'utiliser une application (ou internet, ou encore l'intelligence artificielle) en cas de doute sur un champignon, il est recommandé de "faire contrôler votre récolte par un pharmacien ou une association de mycologie". Il est aussi préférable de prendre une photo de sa récolte, ce qui peut être utile pour la prise en charge médicale en cas d'intoxication.

Une intoxication peut se manifester par des nausées, vomissements, diarrhées, tremblements, vertiges ou encore des troubles de la vue. En cas d'apparition de ces symptômes après avoir mangé des champignons cueillis, le ministère de la Santé rappelle qu'il faut "appeler immédiatement le 15 ou le centre antipoison" de sa région.

Afin de limiter les risques, l'Anses recommande également de toujours faire cuire les champignons sauvages pendant au moins 20 minutes avant de les manger ; d'en consommer "en quantité raisonnable" (maximum 200 g) ; de les conserver au réfrigérateur "en évitant tout contact avec d'autres aliments" ; et enfin de "ne jamais donner de champignons cueillis aux jeunes enfants". Une fois toutes ces précautions prises, bon appétit !