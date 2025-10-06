Pas que les pesticides : il faut toujours rincer le riz, il est contaminé à des substances nocives

Le riz est un des aliments les plus consommés dans le monde. Le problème, c'est qu'il peut contenir des substances nocives, et pas seulement des pesticides.

Si vous ne rincez pas déjà votre riz avant de le cuire, cela vous donnera une nouvelle raison de le faire. Pour de nombreuses personnes - notamment en Asie ou le riz est très consommé - cette pratique fait déjà partie de leurs habitudes. Il est en effet généralement conseillé de rincer le riz systématiquement (et même plusieurs fois) avant de le cuire, pour enlever poussières, amidon ou encore pesticides et métaux lourds. Cuire le riz dans de l'eau et l'égoutter ne suffit donc pas à le nettoyer.

Mais rincer le riz pourrait aussi réduire sa contamination à d'autres substances nocives pour la santé. Le riz contiendrait notamment des particules de plastique, dont les conséquences pour la santé sont de plus en plus mises en évidence. Des chercheurs australiens avaient estimé que nous consommons "3 à 4 mg de plastique par portion de 100g de riz", soit "environ 1 g par personne et par an". La quantité de plastique était même 4 fois plus élevée dans le riz instantané précuit.

La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de réduire cette pollution plastique dans le riz en le rinçant. "Le lavage du riz avant la cuisson a permis de réduire la contamination par les plastiques de 20 à 40 %", ont rapporté les auteurs de l'étude. Il est aussi préférable d'éviter le riz emballé dans des sachets de plastique, puisque cela pourrait augmenter la contamination, en plus d'augmenter le nombre de déchets plastiques.

D'autres études menées en Asie ont également mis en évidence la présence de microplastiques dans le riz. L'une d'elles, menée en Inde et publiée en 2024, avait conclu que "les microplastiques étaient omniprésents dans tous les échantillons de riz, ce qui indique que l'ingestion pourrait être une voie potentielle d'entrée des plastiques dans le corps humain". Une autre étude, menée au Bangladesh et publiée en 2025, avait également conclu que des particules de "microplastiques ont été détectées dans tous les échantillons".

Même si l'impact sanitaire de notre contamination au plastique reste encore à définir précisément, de nombreuses études suggèrent que les micro et nanoplastiques, largement présents dans nos corps, peuvent provoquer de l'inflammation, avoir des effets sur la reproduction, le système hormonal ou encore le métabolisme.

Au-delà du plastique, nettoyer le riz avant de le cuire permet aussi d'éliminer une partie des pesticides et métaux lourds, comme l'arsenic, le cadmium ou encore le plomb. Le riz étant un aliment de base dans une grande partie du monde, savoir ce qu'il contient et comment limiter sa contamination aux substances nocives est un enjeu sanitaire de taille.