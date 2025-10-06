Connaissez-vous le hara hachi bu, cette pratique japonaise pour perdre du poids, améliorer la digestion et vivre plus longtemps ?

Le hara hachi bu est une pratique traditionnelle qui fait partie intégrante du régime d'Okinawa, une des fameuses "zones bleues" où la population est connue pour sa longévité exceptionnelle.

Le Japon détient le record du monde de centenaires. A Okinawa, une île japonaise, l'espérance de vie est même exceptionnellement longue. Si leur hygiène de vie et leur environnement dans leur globalité y jouent pour beaucoup, une de leurs habitudes traditionnelles pourrait avoir un rôle dans leur longévité : le hara hachi bu.

Cette pratique - qui est même presque une philosophie - repose sur un concept simple : s'arrêter de manger à 80 % de sa satiété. "Cela encourage une alimentation consciente et le contrôle des portions sans avoir besoin de compter strictement les calories ou d'éliminer certains groupes d'aliments", a expliqué à Women's Health Kouka Webb, diététicienne qui a été éduquée avec cette pratique japonaise. Il ne s'agit donc pas d'un régime très contraignant ou restrictif, mais plutôt d'une façon de manger qui consiste à ne consommer que ce dont on a besoin.

Le hara hachi bu apporterait de nombreux bienfaits pour la santé. D'abord, la réduction calorique permet de contrôler ou réduire son poids. Ensuite, les bienfaits de cette pratique se font évidemment ressentir sur le système digestif et sur l'énergie. "En mangeant jusqu'à 80 % de leur capacité, les gens peuvent ressentir moins d'inconfort et réduire la pression sur leur système digestif", affirme Kouka Webb. Cela réduit le risque "de reflux acide, de ballonnements et de problèmes gastro-intestinaux", liste la diététicienne. A plus long terme, cette pratique pourrait même réduire le risque de nombreuses maladies comme le diabète, l'obésité, les maladies cardiaques ou encore le cancer, mais cela n'a pour le moment pas été prouvé.

Alors concrètement, comment pratiquer le hara hachi bu ? Il peut être difficile de savoir quand on est rassasié à 80 %. Pour cela, l'essentiel est de manger lentement, et en pleine conscience. On évite les distractions - notamment la télévision - et on se concentre sur son repas et ses ressentis. "Il faut environ 15 à 20 minutes à votre estomac pour signaler à votre cerveau que vous êtes rassasié. Manger lentement peut aider, car cela donne à votre corps suffisamment de temps pour reconnaître ces signaux", rappelle Kouka Webb. Il est ainsi conseillé de prendre de petites bouchées, de bien les mâcher, et prendre des pauses.

Forcément, l'idée est de manger 20 % de moins qu'à l'ordinaire. Pour cela, il suffit de mettre un peu moins de nourriture dans l'assiette, ou d'utiliser une assiette plus petite (par exemple une assiette à dessert). Il faut aussi éviter d'être affamé au moment de manger, et ne pas hésiter à prendre des collations entre les repas.

Des précautions sont malgré tout à prendre avant de se lancer dans cette pratique japonaise : les personnes qui souffrent ou ont souffert de troubles de conduites alimentaires, de carences nutritionnelles, ou de toute maladie chronique devraient d'abord en discuter avec un professionnel de santé.