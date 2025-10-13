Je suis médecin experte en longévité, voici ce que je mange au quotidien pour bien vieillir

L'alimentation joue un rôle majeur dans notre état de santé, surtout en vieillissant.

Tout le monde a envie de vivre le plus longtemps possible, et surtout en bonne santé. Si on ne peut pas changer nos gènes, notre mode de vie - et notamment notre alimentation - a un impact majeur sur notre santé, et donc notre longévité. Vieillir en bonne santé, c'est justement ce sur quoi s'est concentrée la Dr Vonda J. Wright toute sa carrière. Voici ce qu'elle conseille de mettre dans son assiette, et applique elle-même.

La médecin américaine de 58 ans fait en sorte d'avoir au quotidien une alimentation "complète" et riche en protéines. Elle "vise environ 130 grammes de protéines par jour, afin de construire la masse musculaire" dont elle a "besoin", a-t-elle expliqué à CNBC. Cela représente environ 2 g de protéines par kilogramme, soit le double de ce qui est recommandé en France. Manger suffisamment de protéines est particulièrement important en vieillissant puisque les besoins augmentent.

Au-delà des protéines, la médecin spécialiste en longévité conseille bien sûr de manger suffisamment de légumes. Elle recommande en particulier les légumes à feuilles vertes, comme les épinards ou encore le chou frisé. Ces légumes, riches en vitamine K notamment, sont particulièrement bons pour la santé cardiovasculaire. Un conseil qu'elle applique dès le matin : "Je mange beaucoup de chou frisé, même au petit-déjeuner. Je commence la journée par une salade".

Elle recommande également de consommer des produits laitiers au quotidien. Comme le précise l'Assurance maladie, "les produits laitiers (lait, yaourt, fromage blanc, fromages) sont indispensables tout au long de la vie et plus particulièrement chez les personnes âgées. Il est conseillé d'en consommer 2 par jour en variant les produits".

Par ailleurs, la Dr Wright évite une catégorie d'aliments : les glucides simples, comme le pain blanc, qui augmentent la glycémie. "Je ne consomme pas de sucre au quotidien. Je sens physiquement la différence dans mon corps. Je sens une sorte d'engourdissement mental quand je consomme du sucre. C'est pourquoi je me concentre sur une alimentation anti-inflammatoire, bénéfique à la fois pour mon corps et pour mon cerveau", précise-t-elle. Pour remplacer le pain blanc, elle prépare son propre pain au levain, riche en bactéries fermentées bonnes pour le microbiote intestinal.

Même s'il n'est pas forcément nécessaire d'éliminer totalement les glucides, "il est recommandé de limiter la consommation excessive de matières grasses, de produits sucrés et de sel", rappelle le gouvernement. Au-delà des recommandations de la Dr Wright, il a largement été prouvé que le régime méditerranéen ou encore le régime d'Okinawa, riches en huile d'olive, poisson, noix, fruits et légumes, augmentait les chances d'être en bonne santé et de vivre longtemps.