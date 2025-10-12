C'est de l'or blanc : cet aliment ancestral aide à digérer et régule la flore intestinale

Cet aliment oublié est suivi de près pour ses bienfaits possibles sur notre santé intestinale.

Elle est consommée depuis des siècles mais garde encore de nombreux secrets. Cette préparation ancestrale a attiré l'attention des scientifiques grâce au cocktail de micro-organismes qui la composent et qui vivent en symbiose avant de fournir des éléments essentiels pour votre corps.

Il est originaire du Caucase, est très populaire en Grèce ou en Turquie et on en trouve désormais de plus en plus dans des magasins spécialisés. Vous pensez au yaourt ? Presque, sa préparation repose en effet en partie sur du lait mais cette boisson miraculeuse, c'est le kéfir ! Élaboré à partir de "grains" fermentés contenant une trentaine à une soixantaine de souches différentes de bactéries et de levures, le kéfir est une véritable mine de probiotiques naturels. Au cours de la fermentation, ces micro-organismes produisent de l'acide lactique, de l'éthanol, du dioxyde de carbone ainsi que des composés bioactifs qui transforment le liquide d'origine, que ce soit du lait ou de l'eau sucrée dans le cas du kéfir de fruits, son petit cousin.

Pourquoi les scientifiques s'y intéressent de près ? Des études préliminaires, principalement in vitro et sur modèles animaux, suggèrent que la consommation régulière de kéfir pourrait avoir de multiples effets bénéfiques. Ils étudient notamment les effets sur la digestion les flatulences mais aussi le taux de cholestérol, la glycémie ou des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes.

Or, comme le souligne l'Inserm, "le rôle du microbiote intestinal sur notre santé est de mieux en mieux connu et reconnu. On sait désormais qu'il joue un rôle dans les fonctions digestives, métaboliques, immunitaires et neurologiques." Bien traiter sa flore intestinale a ainsi un vrai rôle dans lequel le kéfir peut être un puissant allié. Une étude relayée par BMC Medicine et menée sur des patients admis en soins intensifs a pu montrer que l'administration de kéfir peut réduire le déséquilibre intestinal et microbien. Une autre étude menée sur des rats suggère un effet anti-inflammatoire encore à confirmer chez l'humain alors que les effets sur le cholestérol ont fait l'objet de plusieurs études récentes.

En favorisant la croissance de bactéries bénéfiques tout en inhibant celle de certaines bactéries pathogènes, le kéfir contribuerait à rééquilibrer notre précieux microbiote intestinal et nous aider à mieux digérer et à renforcer notre système immunitaire intestinal.

Facile à préparer à la maison, le kéfir peut aisément s'intégrer à une alimentation équilibrée. Les nutritionnistes recommandent généralement d'en consommer 100 à 200 ml par jour, de façon régulière, pour profiter au mieux de ses bienfaits potentiels. On trouve les précieux grains de kéfir et des kits de préparation dans certains magasins bio et boutiques spécialisées.

Malgré ces promesses, la plupart des propriétés attribuées au kéfir doivent toutefois encore être confirmées par des essais cliniques à grande échelle chez l'humain. Les chercheurs le reconnaissent, ils ont probablement encore beaucoup à découvrir sur cet assemblage de micro-organismes.