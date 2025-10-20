Ces aliments sont mauvais pour les reins, il ne faut pas trop en manger

Les reins sont essentiels au bon fonctionnement du corps. L'alimentation joue un rôle clé pour les garder en bonne santé.

Les reins sont des organes souvent oubliés et méconnus. Ils sont pourtant essentiels. Ils remplissent de nombreuses fonctions indispensables à l'organisme : ils servent "à filtrer le sang pour éliminer les déchets et à les évacuer dans les urines, à maintenir constante la composition du sang (quantité d'eau, de sel, de potassium, etc...), à produire des hormones et des vitamines comme la vitamine D, à contrôler la tension artérielle", liste l'Assurance maladie. L'alimentation a un impact majeur pour avoir des reins efficaces et en bonne santé.

Le premier intérêt de soigner la composition de son assiette vient en prévention. "Une alimentation saine et équilibrée peut réduire le risque de maladie rénale en maintenant votre tension artérielle et votre taux de cholestérol à un niveau sain", rappellent les autorités sanitaires britanniques. Environ la moitié des cas de maladie rénale chronique (lorsque les reins ne fonctionnent plus correctement) sont en effet dus à l'hypertension artérielle ou au diabète, d'après l'Assurance maladie.

© 123RF

Chez les personnes atteintes d'une maladie rénale, une alimentation adaptée est également essentielle pour ralentir son évolution et prévenir les complications. D'abord, la consommation de sel doit être limitée. En effet, en cas de maladie rénale, les reins n'éliminent plus aussi bien le sel. En excès, il peut augmenter la tension artérielle et provoquer des œdèmes. Il faut donc favoriser le fait-maison, ne pas ajouter de sel à ses plats, et limiter la consommation de produits salés comme les charcuteries, les sauces, biscuits apéritifs ou le fromage.

Ensuite, il faut être vigilant avec la quantité de protéines consommées. Lorsque nous mangeons des protéines, le corps produit de l'urée que les reins doivent filtrer. Manger trop de protéines peut provoquer une accumulation de l'urée dans le sang, et sollicite davantage les reins. A l'inverse, le corps a besoin de protéines, c'est pourquoi il faut en manger suffisamment. Ni trop peu, ni pas assez, tout est dans l'équilibre !

Aussi, l'insuffisance rénale peut entraîner une mauvaise élimination du potassium. Un excès de potassium dans le sang peut être particulièrement grave, puisque cela peut provoquer des troubles cardiaques. Les patients concernés doivent donc éviter les aliments les plus riches en potassium : légumineuses oléagineux, céréales complètes, soja, chocolat, café, sauce tomate, potages, banane ou encore avocat.

Enfin, l'insuffisance rénale peut provoquer une accumulation de phosphore. Ce minéral permet d'avoir des os en bonne santé. Encore une fois, il faut alors limiter la consommation d'aliments qui contiennent des additifs à base de phosphate, comme les charcuteries, sodas et plats industriels. Çà tombe bien, ces aliments étaient de toute façon déconseillés car trop riches en sel ! Ces recommandations générales doivent bien sûr être adaptées par les professionnels de santé en fonction de l'état de santé des patients.