Les fromages aussi sont contaminés au plastique, surtout ceux-là

Des quantités alarmantes de microplastiques ont été retrouvés dans les produits laitiers. Certains fromages sont particulièrement contaminés.

Mauvaise nouvelle pour les amateurs de fromage. Même si nous savons que nous ingérons du plastique via l'alimentation, peu d'études s'étaient jusqu'alors concentrées sur la contamination du fromage. Hélas, les résultats d'une étude récemment menée en Italie - pays de la mozzarella et du parmesan - sont sans appel.

Des chercheurs de l'Université de Padoue ont analysé 28 échantillons de produits laitiers (lait, fromage frais et fromage affiné) à la recherche de microplastiques. Le constat est alarmant et malheureusement pas surprenant : ils ont observé une "contamination généralisée des produits laitiers par les microplastiques", rapportent-ils dans l'étude. Mais tous les produits laitiers ne sont pas logés à la même enseigne.

Les chercheurs italiens ont en effet observé que parmi les produits laitiers, certains étaient plus contaminés que d'autres. En troisième position se trouve le lait, avec pas moins de 350 microplastiques par kg. En deuxième position : les fromages frais (comme la mozzarella, la ricotta ou le mascarpone) avec une moyenne de 1280 microplastiques par kg. Et en haut du podium de pollution plastique : les fromages affinés (comme le parmesan, le gruyère ou le camembert), avec... 1857 microplastiques par kg en moyenne !

Mais comment expliquer des différences ? D'après les chercheurs, "cela est probablement dû au processus de fabrication du fromage, qui consiste à éliminer le petit-lait, réduisant ainsi la masse totale et concentrant les composants solides, y compris les fragments de microplastiques. Ce phénomène est particulièrement évident dans les fromages affinés, où la perte d'humidité pendant le vieillissement et les étapes de transformation supplémentaires peuvent contribuer davantage à l'accumulation de microplastiques". Ils estiment également qu'"une transformation intensive et une teneur élevée en matières grasses peuvent faciliter l'accumulation de microplastiques".

De précédentes études avaient déjà mis en évidence une contamination de produits laitiers comme le lait, le beurre ou encore la crème fraîche. Même le lait infantile et le lait maternel sont concernés. Et les produits laitiers sont loin d'être les seuls aliments contaminés par le plastique : l'Anses rappelle que "les microplastiques ont été détectés dans nombre d'aliments, incluant l'eau potable, le lait, les boissons de consommation courante (sodas, boissons énergisantes, thé, bière, etc.), les sels de table, le miel, les fruits de mer et les fruits et légumes, mais également dans les biberons, les sachets de thé"...

Et même si des études sont encore nécessaires pour mieux connaître les conséquences de ce phénomène, de plus en plus de recherches suggèrent que les particules de plastique, qui ont été détectées dans notre sang et nos organes, sont loin d'être anodines pour notre santé.