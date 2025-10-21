Une poignée par jour suffit : ces légumes sont excellents pour avoir des artères en bonne santé

Tous les légumes sont bons pour la santé, mais certains sont particulièrement bénéfiques pour le cœur et les artères.

On sait que manger des légumes est bon pour la santé, et notamment pour le cœur. Certains légumes seraient particulièrement bénéfiques pour la santé cardiovasculaire : ceux riches en vitamine K1. Cette vitamine peu connue est pourtant essentielle puisqu'elle joue un rôle majeur dans la coagulation sanguine. Plusieurs études ont montré que les personnes qui consomment le plus de ces légumes riches en vitamine K1 ont une meilleure santé cardiovasculaire.

Par exemple, une étude danoise a conclu que "comparativement aux participants ayant les apports les plus faibles en vitamine K1, ceux ayant les apports les plus élevés présentaient un risque inférieur de 21 % d'hospitalisation" liée à une athérosclérose. Cette maladie est liée à la formation de plaques de graisses - et notamment de cholestérol - dans les artères.

Ces plaques "peuvent finir par se rompre et provoquer la formation d'un caillot qui obstrue le vaisseau avec des conséquences souvent dramatiques", précise l'Inserm. L'athérosclérose est d'ailleurs "la première cause d'infarctus et d'accident vasculaire cérébral (AVC)", selon la Fondation pour la recherche médicale. L'hygiène de vie, et notamment l'alimentation, jouent un rôle majeur dans la prévention de cette maladie silencieuse mais très dangereuse.

Une autre étude récemment publiée dans l'European Journal of Nutrition a également mis en évidence les bienfaits des légumes riches en vitamine K1 sur l'athérosclérose. Elle a conclu que les personnes qui en mangeaient le plus avaient 43 % de moins de risque de décéder à cause de cette maladie par rapport à celles qui en mangeaient le moins. Elles "présentaient également un épaississement moindre de ces vaisseaux — un marqueur de l'athérosclérose", a précisé dans un communiqué le Dr Marc Sim, un des auteurs de l'étude.

La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'en manger des quantités astronomiques. Les auteurs de l'étude estiment qu'"augmenter la consommation de légumes verts à feuilles ou crucifères d'une portion par jour (environ ½ à 1 tasse) pour atteindre un apport adéquat en vitamine K1 pourrait constituer une stratégie à faible risque et efficace pour améliorer la santé cardiovasculaire. Un message de santé publique simple, mais potentiellement très efficace".

Les légumes les plus riches en vitamine K1 sont ainsi les légumes crucifères : cresson, chou de Bruxelles, chou frisé, brocoli, chou vert, épinard, laitue... "Une alimentation variée et équilibrée permet de couvrir les besoins en vitamine K", selon Aprifel (l'Agence pour la recherche et l'information en fruits et légume). Cependant, les personnes qui prennent des médicaments anti-coagulants doivent éviter d'en consommer en trop grandes quantités.