Ce snack adoré à l'apéro est excellent avant d'aller au lit, il soulage les intestins

Riche en fibres et antioxydants, cet aliment peut aussi apporter de bonnes bactéries aux intestins.

On a tendance à voir le grignotage le soir comme une habitude pas très bonne pour la santé... Mais ce n'est pas forcément le cas. Tout dépend de ce qu'on grignote ! Une étude américaine a montré que manger un certain aliment le soir pouvait avoir une influence positive sur le fameux microbiote intestinal, dont l'importance pour la santé est de plus en plus mise en évidence.

Des chercheurs ont ainsi demandé à 51 adultes pré-diabétiques d'en manger un peu tous les soirs avant de se coucher pendant plusieurs semaines, et ont ensuite analysé leur microbiote intestinal. Ils ont observé des "changements (qui) pourraient offrir des avantages à long terme pour la santé, notamment en contribuant à ralentir le développement du diabète de type 2 ou à réduire l'inflammation systémique", a précisé la Pr Kristina Petersen, autrice principale de l'étude.

Même si ces bienfaits doivent encore être prouvés, les chercheurs ont observé que "les pistaches semblent pouvoir modifier de manière significative le paysage microbien intestinal, en particulier lorsqu'elles sont consommées comme collation nocturne", d'après le Pr Petersen.

Après la consommation de pistaches, des "bonnes bactéries étaient plus abondantes", notamment des bactéries connues pour être anti-inflammatoires. A l'inverse, des bactéries potentiellement mauvaises pour la santé étaient moins présentes après la consommation de pistaches.

Les pistaches sont particulièrement intéressantes pour les personnes diabétiques grâce à leur indice glycémique faible, ce qui aide à mieux réguler le taux de sucre dans le sang. Mais ce sont loin d'être les seuls bienfaits de ce petit fruit à coque. Les pistaches sont aussi riches en fibres (10 g pour 100g de pistaches), en protéines (20 g), et en bonnes graisses qui aident à réduire le "mauvais" cholestérol et augmenter le "bon".

Côté nutriments, les pistaches sont également riches en calcium, en potassium, en magnésium ou encore en phosphore. Elles permettent aussi de faire le plein de vitamines, notamment E, B1 et B6. Enfin, ce fruit à coque est riche en antioxydants, et notamment en lutéine et zéaxanthine dont les bienfaits pour les yeux, et en particulier en prévention de la DMLA, ont été prouvés.

Manger des pistaches en collation ou en intégrer dans son petit-déjeuner ou ses salades est donc un très bon choix nutritionnel. Attention toutefois à ne pas en manger dans de trop grandes quantités - pas plus d'une poignée par jour environ - puisque les pistaches sont très caloriques.

Et surtout, pour bénéficier de tous ces bienfaits, la pistache doit être consommée nature ! La pistache salée, comme son nom l'indique, contient trop de sel, ce qui favorise l'hypertension. Enfin, certaines personnes doivent être vigilantes, notamment celles allergiques aux noix, et celles souffrant de goutte ou de calculs rénaux car les pistaches sont riches en oxalates.