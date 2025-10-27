Cette boisson réduit le stress, c'est bon pour la santé "à long terme"

Des chercheurs ont découvert un impact jusqu'alors méconnu d'une boisson sur notre réaction hormonale au stress.

Le cortisol, c'est le mot à la mode sur les réseaux sociaux. Cette hormone serait responsable de nombre de nos maux, et les astuces pour réduire son taux pullulent. Mais qu'en dit vraiment la science ? Des chercheurs britanniques se sont intéressés à une cause peu connue d'un taux élevé de cortisol. Leur étude montre qu'un petit changement au quotidien peut faire une grande différence.

Ce petit changement, c'est de boire assez d'eau. Cela peut paraître anodin mais être suffisamment hydraté semble pourtant avoir un impact majeur sur le taux de cortisol et notre réponse au stress. "Être bien hydraté peut aider votre corps à mieux gérer le stress", a affirmé dans un communiqué le Dr Daniel Kashi, qui a participé à l'étude publiée en septembre 2025.

© 123RF

Lui et ses collègues ont mené une étude auprès d'adultes séparés en deux groupes : ceux qui buvaient peu de boissons (moins de 1,5 L par jour) et ceux qui en buvaient beaucoup (plus de 2 L). Les participants indiquaient leur consommation globale de boissons, et leur hydratation a été mesurée. Ils ont ensuite passé un entretien d'embauche fictif pour analyser leur réponse au stress, notamment en mesurant leur taux salivaire de cortisol.

Le résultat est sans appel : le cortisol a augmenté "de manière significative" uniquement chez ceux qui buvaient peu et qui avaient une urine plus foncée, signe d'une plus faible hydratation. Et les participants ne s'en rendent pas forcément compte puisque le rythme cardiaque et la nervosité ont augmenté de manière similaire dans les deux groupes. "Les personnes qui buvaient moins de 1,5 litre de liquide par jour présentaient une réponse au stress liée au cortisol supérieure de plus de 50 % à celle des personnes qui respectaient les recommandations quotidiennes" sur la consommation d'eau, ont rapporté les chercheurs.

Si c'est la première étude "démontrant qu'une faible consommation habituelle de liquides et une hydratation sous-optimale sont associées à une plus grande réactivité du cortisol au stress", le lien entre l'hydratation et le cortisol était déjà connu. En effet, un faible apport en eau entraîne l'augmentation d'une hormone antidiurétique appelée vasopressine, qui elle-même stimule la production de cortisol.

Cette découverte a un impact bien au-delà du cortisol et du stress, puisqu'elle apporte "une explication possible au fait que la faible consommation habituelle de liquides et une hydratation insuffisante sont liées à une mauvaise santé à long terme". En effet, "une réactivité excessive du cortisol au stress est associée à un risque accru de maladies cardiaques, de diabète et de dépression", a expliqué le Pr Neil Walsh, responsable de l'étude. Son collègue, le Dr Kashi donne ainsi un conseil simple : "Si vous avez un emploi du temps stressant, peut-être une échéance imminente ou un discours à faire, garder une bouteille d'eau à portée de main pourrait être une bonne habitude avec des bénéfices potentiels pour votre santé à long terme".