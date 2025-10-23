Un chiffre sur l'étiquette des aliments devrait vous alerter : au-dessus, c'est trop de sucre selon cette nutritionniste

Une experte a précisé le seuil de sucre à ne jamais dépasser dans les aliments qu'on achète.

On le sait, le sucre est mauvais pour la santé. En tout cas, quand il est consommé en excès. Mais quand on fait ses courses, il peut être difficile de savoir si un aliment qu'on veut acheter est trop sucré ou non. De nombreux aliments (même salés) sont trompeurs, et contiennent d'importantes quantités de sucre caché. Il est alors facile d'atteindre, voire de dépasser, les seuils recommandés par jour, établis à 100 g (y compris les sucres présents dans les fruits) pour les adultes selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses). L'OMS recommande même de ne pas dépasser 10 % - voire 5 % dans l'idéal - de l'apport calorique, ce qui représente environ 50 g de sucres libres, ceux ajoutés et ceux présents naturellement dans les jus de fruits ou le miel, par jour.

Bien sûr, tous les sucres ne se valent pas ! Les sucres naturellement présents dans les aliments, comme les fruits, n'ont pas le même impact sur la santé que du sucre ajouté dans les gâteaux et autres aliments ultra-transformés, dont la consommation doit être limitée au maximum. L'excès de sucre et d'aliments ultra-transformés "peut entraîner surpoids, obésité et maladies qui y sont associées, comme le diabète de type 2, des maladies cardiovasculaires et certains cancers", rappelle en effet l'Anses.

© 123RF

Pour éviter de consommer trop de sucres, une des astuces consiste à éviter d'acheter des produits qui en contiennent de trop grandes quantités. La diététicienne Natalie Rizzo a donné à Today un repère simple au moment de faire ses achats : "Je recommande de garder la teneur en sucres ajoutés sous les 6 grammes par portion", soit l'équivalent d'un carré de sucre. Cela élimine de nombreux aliments : sodas et barres chocolatées bien sûr, mais aussi jus de fruits, crèmes dessert et yaourts aux fruits ou encore soupes industrielles.

Pour cela, il faut regarder la ligne "dont sucres" indiquée sous celle des glucides. Il est aussi utile de regarder la liste des ingrédients à la recherche des sucres. Il s'agit notamment des noms qui terminent par "ose" (comme glucose et saccharose) et des "sirops". S'ils sont au début de la liste, cela signifie qu'ils sont présents en quantités importantes. Pour vous aider à analyser l'étiquette, vous pouvez utiliser une application comme Yuka ou Open Foods Facts, qui indiquent si un aliment contient trop de sucre, de sel, d'additifs et rappelle aussi le Nutri-Score. Globalement, il est recommandé de consommer le moins possible d'aliments transformés, et ainsi de favoriser les aliments bruts ou ceux avec une courte liste d'ingrédients.