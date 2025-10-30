Après 50 ans, il faut éviter de manger ces aliments : ils sont mauvais pour les os

L'alimentation joue un rôle majeur après 50 ans, notamment contre l'ostéoporose.

"Bois ton verre de lait, c'est bon pour les os" ! Cette phrase que nous avons tous entendue enfants est tout aussi vraie chez les adultes après 50 ans. "Avec le vieillissement, tant chez la femme que chez l'homme, il y a une diminution de la masse osseuse", rappelle l'Assurance maladie. Cela peut provoquer de l'ostéoporose, une maladie des os très courante, en particulier chez les femmes ménopausées. Après 50 ans, il est donc essentiel de miser sur les aliments bons pour les os. Il s'agit des aliments riches en calcium (fromages, yaourts, lait) et en vitamine D (poissons gras, jaune d’œuf...).

Si on connaît les aliments bons pour la santé osseuse, on connaît moins ceux qui au contraire peuvent l'impacter. Il ne s'agit pas de les éliminer totalement, mais de les consommer avec modération, en particulier chez les personnes qui souffrent d'ostéoporose ou qui ont des facteurs de risque : ménopause, antécédents familiaux, certains traitements, carence en vitamine D, minceur excessive, absence d'activité physique ou encore immobilité prolongée.

© 123RF

Les premiers aliments à consommer de façon modérée sont ceux riches en sel. "Une consommation excessive de sodium peut augmenter la quantité de calcium éliminée par votre organisme dans les urines, ce qui peut entraîner une perte osseuse à long terme", explique la Cleveland Clinic. Il faut donc limiter les plats industriels et produits ultra-transformés, les charcuteries, fromages industriels, et le sel de table.

Ensuite, certaines boissons sont aussi à éviter : les sodas (en particulier les colas) et l'alcool. "Une consommation importante et quotidienne d'alcool est délétère pour l'os. Elle est associée à une densité minérale osseuse plus basse, à un risque fracturaire et à un risque de chutes plus élevés", précise le site Vidal. Il faut également éviter de consommer trop de café (plus de 3 tasses par jour) puisque la caféine peut impacter l'élimination du calcium par l'organisme.

Certains aliments riches en certaines substances appelées phytates et oxalates peuvent également impacter l'absorption du calcium. Il s'agit notamment des légumineuses, du son de blé, des épinards, des betteraves, des fruits oléagineux ou encore des graines, a précisé le nutritionniste Raphaël Gruman à Doctissimo.

Enfin, il a été démontré que certains régimes alimentaires pouvaient réduire la densité osseuse et augmenter le risque de fractures. Il s'agit des régimes occidentaux, riches en sucres, céréales raffinées, produits transformés et viande rouge. Les végétariens et végans sont aussi plus à risque de fractures.

Globalement, il est recommandé d'avoir une alimentation équilibrée et diversifiée, la plus proche possible du régime méditerranéen, et évidemment riche en calcium. "Après 55 ans, il est conseillé d'augmenter sa consommation de laitages et de passer à 3 ou 4 par jour en raison de leur richesse en calcium et en protéines", note l'Assurance maladie.