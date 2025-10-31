Les dentistes sont unanimes : il ne faut surtout pas se brosser les dents après avoir mangé ces bonbons

On le sait : les bonbons sont très mauvais pour les dents, surtout certains d'entre eux...

A Halloween, la tradition est connue : les enfants font la chasse aux bonbons. Caramels, oursons, crocodiles, sucettes... Le choix en sucreries est large, pour leur plus grand bonheur. Mais pour leurs dents, c'est plutôt un film d'horreur ! Si on sait que les bonbons sont globalement mauvais pour les dents, certains sont pires que d'autres, et certaines pratiques peuvent empirer les choses.

De façon générale, les bonbons sucrés provoquent la production d'un acide, qui déminéralise les dents, et au final les rend plus vulnérables aux caries. Mais certains bonbons sont "plus préoccupants" : les bonbons acides, souligne la Pr Nadine Tassabehji de la Tufts University School of Dental Medicine. Pourquoi ?

© eliosdnepr - stock.adobe.com

Les bonbons acides, comme leur nom l'indique, contiennent eux-mêmes des acides, ce qui aggrave la situation. Ils sont souvent associés à des sucres piquants, très appréciés des amateurs de sucreries. "Ces bonbons réunissent deux facteurs qui augmentent l'acidité buccale et accélèrent l'érosion de l'émail", explique l'experte.

Interrogée par BFMTV, la chirurgienne-dentiste Catherine Mojaïski avait d'ailleurs expliqué que "ce qui détruit l'émail des dents, c'est l'acide, que ce soit directement quand on consomme des choses acides, ou bien le sucre qui sous l'effet des bactéries se transforme en acide"

Le pire du pire, ce sont les bonbons acides et collants. "S'ils restent collés aux dents, ils y demeurent beaucoup plus longtemps. Ce mélange collant, acide et sucré est une véritable recette pour les problèmes dentaires", affirme la Pr Tassabehji. La bonne nouvelle est qu'il est possible de limiter l'impact des bonbons (et en particulier des bonbons acides) sur les dents avec de bonnes pratiques, largement recommandées par les dentistes.

La première règle - qui peut paraitre contre productive - est de se surtout pas se brosser les dents après avoir mangé des bonbons, et en particulier des bonbons acides. "Si on brosse immédiatement, on risque d'étaler ces acides et de fragiliser encore plus les dents", a expliqué sur Instagram la dentiste et créatrice de contenus "tadentistepreferee".

Elle souligne que "le bon réflexe, c'est de rincer sa bouche avec de l'eau pour éliminer un maximum d'acidité ou de sucre, puis d'attendre au moins 30 minutes avant de se brosser les dents. Votre émail vous dira merci !" Pour le brossage de dents, elle rappelle qu'il faut utiliser un dentifrice au fluor.

En attendant de se brosser les dents après avoir mangé des bonbons, il peut aussi être utile de mâcher un chewing-gum sans sucre, recommande par exemple la Dr Laurence Gabison, chirurgien-dentiste à Paris. Il est par ailleurs recommandé de manger des bonbons (et plus globalement des aliments sucrés) en guise de dessert, plutôt que d'en grignoter entre les repas.

C'est à ce moment que les dents sont les mieux protégées contre l'acidité. Et c'est aussi une bonne astuce pour en manger moins, puisque le ventre est déjà plein après le repas ! Enfin, évidemment l'idéal est de consommer le moins de bonbons possible, et en particulier les bonbons acides et collants, et de bien se brosser les dents deux fois par jour.