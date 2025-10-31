Interdire les sucreries aux enfants ? Mauvaise idée, cette pédiatre donne de bien meilleurs conseils

Il est tentant d'interdire les bonbons et chocolats à ses enfants pour éviter qu'ils en mangent trop. Mais c'est loin d'être la meilleure manière d'y arriver !

On le rabâche sans cesse aux parents : le sucre c'est mauvais pour les enfants. Le problème, c'est qu'ils adorent ça, et leur dire "non" ce peut être difficile, voire une crise garantie ! Les bannir totalement peut sembler être une bonne solution, mais ce n'est pas le cas. "Interdire des aliments peut facilement se retourner contre vous, et vous risquez d'envoyer un message tout autre que celui que vous vouliez transmettre", a alerté la pédiatre Perri Klass au Washington Post.

Il faut ainsi encourager les enfants à goûter (et pas seulement une fois) de nombreux aliments sains, en particulier les fruits et légumes. "Proposez-en chaque jour, et expliquez que ces aliments aident leur corps à bien fonctionner", conseille la pédiatre. Des aliments sains doivent être à disposition en cas de petit creux, et les placards doivent au contraire contenir le moins de gâteaux et autres sucreries possible.

Bien sûr, l'exemplarité est essentielle : si votre enfant vous voit manger des sucreries en cachette, et si vous lui demandez de mangez des légumes sans que vous en mangiez, cela ne peut pas fonctionner. "Les enfants ont tendance à reproduire les comportements qu'ils observent autour d'eux. S'ils voient que vous mangez des fruits et légumes et surtout que vous y prenez plaisir, ils auront envie d'y goûter aussi", rappelle Santé publique France.

En effet, interdire les sucreries, c'est les rendre encore plus tentants. "Cela peut rendre ces aliments trop attirants, voire obsessionnels", confirme la Dr Klass. Des études ont même montré qu'interdire des aliments est "associé à un IMC plus élevé chez les enfants et même à des troubles du comportement alimentaire", précise la pédiatre.

Alors comment faire pour que les enfants aient une relation saine vis à vis du sucre et n'en consomment pas trop ? Cela commence dès leur plus jeune âge. C'est à ce moment que "nous développons leur goût pour des aliments nutritifs — c'est là que nous posons les garde-fous".

Ensuite, la façon dont les produits sucrés sont présentés est essentielle : ils ne doivent surtout pas être érigés comme une récompense. Les chantages comme "si tu manges ton poisson, tu auras droit à une glace en dessert" doivent ainsi être évités. Les sucreries doivent être considérés comme des aliments réservés aux moments de fête, où des aliments sains (comme des fruits) seront aussi proposés. Manger du sucre de temps en temps ne pose pas problème, ce qui est important, c'est la modération !

Au quotidien, il est recommandé par exemple pour le goûter de "limiter les viennoiseries ou autres aliments sucrés et gras et proposer du pain avec quelques carrés de chocolat ou un peu de beurre ou de confiture, un fruit frais ou une compote ou un produit laitier", rappelle Santé publique France. Enfin, pour le dessert, on privilégie "un fruit frais ou en compote peu sucrée, ou bien un yaourt ou un morceau de fromage" plutôt que les crèmes desserts par exemple.