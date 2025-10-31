Quels sont les bienfaits de la citrouille ?

Star de l'automne, la citrouille recèle de nombreux bienfaits derrière sa chair orangée.

C'est la star de l'automne, et plus particulièrement d'Halloween : la citrouille et ses cousines courges comme le potimarron ou le butternut ! Derrière la citrouille décorative "Jack O Lantern" ou la traditionnelle soupe de mamie, que cache la citrouille dans sa chair ? Vous allez le voir, les avantages sont nombreux car en plus d'être délicieuse (quand elle est bien choisie et bien préparée), elle regorge de bienfaits.

Côté cuisine, la citrouille se prête tout d'abord à de multiples préparations. On peut évidemment la déguster en soupe onctueuse réchauffante à l'automne mais aussi la rôtir au four avec un filet d'huile d'olive et des épices. Vous pouvez aussi l'utiliser pour faire un gratin dauphinois automnal. Il suffira de remplacer les traditionnelles pommes de terre par de la citrouille. Autre idée, l'intégrer dans un cake salé avec du jambon.

Mais la citrouille est aussi excellente en dessert ! Les Américains en raffolent dans leur traditionnelle et indémodable tarte à la citrouille, la fameuse "pumkin pie". Depuis quelques années, la France se met aussi au "pumpkin spice latte" en intégrant un peu de chair de citrouille dans le fond d'un café latte pour une petite touche de douceur automnale.

Le premier secret de la citrouille est particulièrement visible : sa chair bien orangée révèle en effet sa grande richesse en bêtacarotène, un précieux antioxydant. Ce dernier est un pigment qui donne à la citrouille sa couleur caractéristique et se transforme en vitamine A dans l'organisme. On le sait, cette vitamine A est essentielle pour la santé des yeux, de la peau et du système immunitaire.

La citrouille contient également d'autres antioxydants bénéfiques comme les vitamines C et E, ainsi que des minéraux tels que le potassium et le magnésium. Les antioxydants aident à lutter contre le stress oxydatif et l'inflammation dans le corps. Côté nutrition, la citrouille est peu calorique et riche en fibres, ce qui en fait un allié minceur de choix. Les fibres favorisent la satiété, facilitent le transit et participent au bon équilibre de la flore intestinale.

Enfin, ne jetez pas les graines de citrouille ! Elles aussi regorgent de bienfaits. Riches en acides gras insaturés, en protéines végétales, en fer, en zinc et en magnésium, elles font un en-cas sain et nourrissant. Vous pouvez les faire griller au four quelques minutes pour une pause gourmande et croquante. Avec sa faible teneur en calories et son index glycémique bas, la citrouille s'intègre donc aisément dans une alimentation équilibrée.

Attention tout de même, certaines personnes pourraient y être allergiques, en particulier celles qui ont déjà une allergie à d'autres cucurbitacées comme le melon ou le concombre. Les allergies se manifestent le plus souvent par des réactions cutanées. Par ailleurs, les graines de citrouille auraient un léger effet diurétique en raison de certains composés. Mieux vaut donc intégrer ces graines progressivement dans votre alimentation.