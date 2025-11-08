Un adulte sur deux souffre de problèmes de gencives : voici les meilleurs aliments pour les garder en bonne santé

Avoir une bonne hygiène bucco-dentaire et aller régulièrement chez le dentiste est bien sûr essentiel, mais l'alimentation a aussi un rôle majeur pour une bouche et des gencives saines.

Gencives rouges, gonflées, sensibles, qui saignent... Si ces symptômes vous parlent, alors vous souffrez peut-être de maladie des gencives, comme environ la moitié des adultes. Souvent laissés de côté, les problèmes de gencives peuvent pourtant avoir des conséquences graves : sur les dents qui peuvent finir par se déchausser, mais aussi sur la santé générale. Heureusement, il est possible d'éviter d'en arriver là, en se brossant les dents au moins deux fois par jour pendant deux minutes, en utilisant du fil dentaire ou des brossettes, et avec des rendez-vous réguliers chez le dentiste. Et cela passe aussi par l'alimentation.

Une étude récemment menée auprès de patients atteints d'une parodontite (maladie des gencives) a montré que ceux qui suivaient un régime méditerranéen avaient une forme moins grave, et à l'inverse, ceux "qui ne suivaient pas strictement le régime méditerranéen avaient tendance à souffrir de maladies gingivales plus graves", ont écrit les auteurs. Ils estiment ainsi "qu'un régime équilibré de type méditerranéen pourrait jouer un rôle important dans la réduction des maladies gingivales et de l'inflammation" généralisée.

Plus précisément, certains types d'aliments en particulier peuvent aider à garder ses gencives en bonne santé. D'abord, les légumes, qui sont justement une des bases du régime méditerranéen. Les légumes verts à feuille en particulier seraient particulièrement intéressants. Ils contiennent de la vitamine A, qui participe à la production de salive ; de la vitamine C qui renforce les gencives ; et du calcium, connu pour être bon pour les dents. Ils sont aussi "riches en nitrate alimentaire, qui améliore le microbiome buccal, favorise les bactéries bénéfiques et supprime les bactéries nocives liées aux maladies des gencives", a expliqué au Telegraph Patricia Casas, maître de conférences en nutrition à l'université de Plymouth.

Certains fruits ont aussi montré des bienfaits sur la santé des gencives, notamment les baies. Elles contiennent peu de sucre, mais apportent de nombreuses substances anti-oxydantes qui aident à réduire l'inflammation et les bactéries qui peuvent nuire aux gencives. Aussi, les aliments fermentés comme le yaourt, le fromage ou encore le kéfir peuvent être bénéfiques, en apportant de bonnes bactéries. Les aliments riches en omégas-3, comme les poissons gras, les noix, l'avocat ou encore l'huile d'olive sont aussi conseillés en cas de parodontite, eux-aussi pour leurs effets anti-inflammatoires.

A l'inverse, certains aliments peuvent avoir un impact négatif sur les gencives. Il s'agit notamment de la viande rouge, connue pour être pro-inflammatoire. L'étude citée plus haut avait en effet montré qu'une "consommation élevée de viande rouge" était "associée à la gravité des maladies parodontales". Les aliments ultra-transformés, pro-inflammatoires, peuvent aussi être nocifs pour les gencives. Enfin, l'alcool et le tabac sont évidemment déconseillés par les dentistes.