Ces 5 aliments contiennent encore plus de magnésium que les amandes, ils "peuvent facilement couvrir vos besoins"

Et si vous manquiez de magnésium ? Voici les meilleurs aliments pour faire le plein.

Le magnésium est essentiel. La bonne nouvelle c'est qu'il n'y a (généralement) pas besoin de prendre des compléments alimentaires de magnésium. Il faut juste connaître les meilleurs sources pour en manger assez au quotidien ! On parle souvent des amandes mais d'autres aliments en contiennent en bonne quantité. Il existe ainsi de très nombreuses autres bonnes sources, notamment les légumineuses, "le chocolat, le café, les céréales complètes, les mollusques et crustacés, et certaines eaux minérales", liste l'Anses, l'agence nationale de sécurité alimentaire. Mais d'autres aliments moins connus en apparence sont tout aussi riches en magnésium, voire plus !

Une des principales (et méconnue) : les graines de courge. Cela tombe bien, les potimarrons, butternut, citrouille et autres courges sont de saison en automne ! Elles peuvent être consommées telles qu'elles, être ajoutées à vos salades, vos gâteaux ou soupes maison... Il s'agit de "la source la plus concentrée de magnésium. Une poignée de 30 g en contient 160 mg", a précisé le Dr Mehdi Terki dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. L'Anses recommande d'en consommer 380 mg par jour pour les hommes, et 300 mg pour les femmes.

Un autre aliment particulièrement riche en magnésium est la noix du Brésil. Une poignée en contient environ 110 mg. Elles sont aussi riches en lipides bons pour la santé cardiovasculaire. Ensuite, une autre graine est également une très bonne source de magnésium : la graine de chia. Véritable mine de nutriments, la graine de chia est très riche en protéines, fibres, et donc en magnésium, avec 335 mg pour 100 grammes.

Un quatrième aliment qui contient plus de magnésium que les amandes : la farine de soja. En plus d'être riche en protéines et en fer, elle contient autant de magnésium que les graines de chia. Sans gluten, elle peut remplacer la farine classique dans de nombreuses recettes. Enfin, une autre noix est plus riche en magnésium que l'amande : il s'agit de la noix de cajou (non salée). Une poignée en contient environ 85 mg, soit à peine plus que l'amande grillée.

Quant à l'eau, le Dr Terki précise que "certaines eaux comme Rosana, Hépar ou Quezac contiennent 100 à 160 mg par litre. Un moyen simple de compléter sans rien changer à votre alimentation !" En intégrant certains de ces aliments dans votre quotidien, "vous pouvez couvrir une grande partie de vos besoins sans compléments", affirme le spécialiste. On aurait donc tort de s'en priver ! Rappelons que lorsqu'on ne consomme pas assez de magnésium, on peut ressentir de la fatigue, de l'irritation, mais aussi des crampes ou encore des tressautements de la paupière...