On a toujours interdit le café à ces personnes, il serait finalement "protecteur" selon ce cardiologue

Le café est souvent considéré comme mauvais pour le cœur. Pourtant, de nombreuses études contredisent cette idée reçue.

Le café est une des boissons préférées des Français : environ 80 % en boivent. Pourtant, il est victime de nombreuses idées reçues sur ses effets sur la santé. Une d'entre elles a particulièrement la vie dure : celle qui affirme que les personnes qui ont des problèmes cardiaques doivent éviter d'en boire. Pourtant, la consommation de café a au contraire été associée avec des bienfaits pour le cœur dans de nombreuses études.

Une d'elle, récemment publiée dans le réputé Journal of the American Heart Association, a remis en question la croyance populaire qui veut que le café favorise des troubles du rythme cardiaque. Pour réfuter cette théorie, des chercheurs américains et australiens ont mené une étude auprès de 200 personnes souffrant de fibrillation atriale, la forme la plus courante de trouble du rythme cardiaque. C'est la première fois qu'une étude de ce type, dite randomisée, a été menée sur le sujet. Pendant 6 mois, la moitié d'entre eux devait boire une tasse de café chaque jour, et l'autre moitié n'en buvait pas du tout.

© 123RF

Les buveurs de café "étaient 39 % moins susceptibles de présenter un épisode de rythme cardiaque irrégulier comparés à ceux évitant toute source de caféine", d'après les chercheurs. "Les résultats sont stupéfiants. Les médecins ont toujours conseillé aux patients souffrant de FA (fibrillation atriale) de limiter leur consommation de café, mais cet essai suggère que le café n'est pas seulement sans danger, il est probablement protecteur", s'est réjouit le Dr Christopher X. Wong, un des auteurs de l'étude. D'autres études, dites observationnelles, avaient déjà mis en évidence "une association neutre, voire bénéfique, entre la consommation de café et la FA" d'après les chercheurs.

Selon le Dr Gregory M. Marcus, auteur principal de l'étude, il serait donc "raisonnable que les professionnels de santé laissent leurs patients atteints de FA expérimenter les boissons naturellement caféinées qu'ils apprécient, comme le thé ou le café". Cependant, les résultats de cette étude ne garantissent pas les mêmes effets sur tous les patients : "Certaines personnes peuvent tout de même constater que la caféine ou le café caféiné déclenche ou aggrave leurs symptômes", prévient le Dr Marcus.

Aussi, les résultats de l'étude "ne s'appliquent pas nécessairement à ceux qui consomment de plus grandes quantités de café ou d'autres boissons contenant de la caféine", précisent les chercheurs. Il est généralement recommandé aux adultes en bonne santé de ne pas consommer plus de 4 cafés par jour.

Au-delà des troubles du rythme cardiaque, "de nombreuses études montrent que la consommation de café réduit de 15% le risque de maladie cardiovasculaire, c'est-à-dire d'infarctus du myocarde ou encore d'accident vasculaire cérébral par exemple" avait précisé le Dr Jimmy Mohammed au micro de RTL. Les personnes qui souffrent de troubles du rythme cardiaque devraient malgré tout en discuter avec un professionnel de santé avant de consommer du café.