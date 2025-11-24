5 bienfaits du kaki : voici pourquoi on devrait en manger plus

On l'aime à l'automne pour son goût sucré et sa texture fondante, le kaki est aussi un fruit gorgé de bienfaits.

Il a débarqué dans les rayons des supermarchés ou sur les étals des maraichers et promet d'y rester en bonne place jusqu'à la fin de l'année. La saison du kaki est bien lancée. Ce fruit originaire d'Asie a gagné sa place dans nos corbeilles de fruits automnaux à mesure qu'il a gagné l'Europe où il est désormais cultivé facilement.

Pour bien le consommer, quelques habitudes sont toutefois à prendre. Pour profiter pleinement de sa saveur sucrée et éviter son astringence due aux tanins, il est préférable de le consommer bien mûr, lorsque sa peau est un peu fripée et que sa chair est fondante. On peut alors le déguster à la petite cuillère, nature ou accompagné de yogourt. En cuisine, il se prête aussi bien aux recettes sucrées comme les tartes, qu'aux plats salés en accompagnement des viandes.

Peu calorique avec seulement 68,6 kcal pour 100g, le kaki est aussi une excellente source de vitamines et minéraux. Il est notamment riche en vitamine B9 (ou folates), avec 22,1 µg pour 100g. Selon l'ANSES, cette vitamine "est indispensable pour assurer certaines fonctions de notre corps, notamment la production du matériel génétique".

Les nutritionnistes sont aussi nombreux à valider ses apports. "Il est très bien pourvu en pigments caroténoïdes au pouvoir antioxydant marqué, mais c'est surtout une bonne source de fibres avec 3 g de fibres pour 100g", note ainsi par exemple le diététicien Jean-Michel Cohen.

On a retenu 5 de ses principaux bienfaits. En premier, le kaki a une bonne action antioxydante. Grâce à sa teneur en vitamine C et en bêta-carotène, le kaki aide à protéger les cellules, à lutter contre le vieillissement et à renforcer les défenses immunitaires. C'est aussi un ami de l'intestin : sa richesse en fibres et en eau stimule le transit intestinal, ce qui en fait un allié en cas de constipation. Consommé bien mûr, il a même un léger effet laxatif.

Troisième bienfait, le kaki peut aider à équilibrer la tension artérielle grâce à sa teneur en potassium. "Avec une alimentation simple, incluant le kaki, vous pouvez améliorer votre tension", assurait ainsi sur RTL le docteur Jimmy Mohamed. Les sportifs seront aussi ravis de savoir que le kaki, source de sucres simples directement assimilables, est un vrai coup de boost naturel, idéal en cas de fatigue passagère. Il est ainsi recommandé aux enfants, aux seniors et aux convalescents.

Enfin, le kaki peut aussi vous aider à sublimer votre teint en plein automne. Il contribue à la santé de la peau et à la protection de la vision grâce à sa teneur en vitamine A et en caroténoïdes antioxydants comme le bêta-carotène.

Comme pour de nombreux aliments, il faut toutefois garder une consommation raisonnée. Mangé en trop grandes quantités, le kaki peut provoquer des ballonnements et de l'inconfort digestif chez les personnes sensibles en raison de sa teneur élevée en fibres.