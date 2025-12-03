Ces signes en disent long : ils montrent que vous avez mangé trop de sucre

Vous pensez manger trop de sucre au quotidien ? Ces signaux sont révélateurs !

Le message est désormais bien connu :"évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé". Mais comment savoir si on mange trop de sucre ? Différents indices peuvent vous aider à le comprendre et sont autant de signaux qu'il faut en limiter la consommation. Un des principaux signes après avoir mangé trop de sucre est le fameux "coup de barre".

On en a tous fait la (mauvaise) expérience en fin de matinée ou en début d'après-midi. Il se produit justement généralement après avoir consommé trop de sucres rapides : par exemple, des viennoiseries au petit-déjeuner ou un cookie en dessert au déjeuner. Ce sucre "donne un pic d'énergie, mais le contrecoup est brutal", a ainsi expliqué la nutritionniste Beatrix Mercado.

Avec cette fatigue, on a aussi tendance à avoir plus de difficultés à se concentrer. Une consommation trop importante de sucre - et la baisse de glycémie qui en résulte ensuite - peut aussi perturber notre humeur. "Chez certaines personnes, cela entraîne des sautes d'humeur et de l'irritabilité", a précisé la Dr Lela Ahlemann à Vogue. Un excès de sucre peut aussi provoquer des troubles du sommeil. "Le sucre perturbe les hormones, ce qui rend plus difficile d'avoir un sommeil de qualité", explique de son côté Beatrix Mercado.

© 123RF

Le fait de manger trop de sucre entraîne également des changements dans la sensation de faim et les envies de nourriture. C'est en fait un véritable cercle vicieux : quand on consomme des sucres rapides, on a ensuite davantage envie de manger des produits sucrés au dessert ou en grignotage ! On a aussi "tout le temps faim" et "les fruits ne semblent plus sucrés", a noté de son côté la Dr Daria Sadovskaya.

La raison est simple, "le sucre fait grimper le taux de glucose dans le sang à court terme, mais n'a aucun effet rassasiant durable. La faim persistante et le fait de continuer à manger entraînent finalement une prise de poids". C'est une conséquence à plus long terme de l'excès de sucre, a ajouté la Dr Lela Ahlemann.

Pour éviter ces désagréments, il ne suffit pas de manger moins de sucre. La diététicienne-nutritionniste Alexandra Mercier a ainsi quelques conseils à suivre au quotidien : "adopter une alimentation à indice glycémique bas, c'est-à-dire d'éviter les produits sucrés et transformés, de favoriser la consommation de céréales complètes en optant pour une cuisson plutôt al dente, de limiter sa consommation de sucre en dehors des repas et de ⁠prendre un petit déjeuner plutôt salé avec des protéines", a-t-elle glissé à Notre Temps.