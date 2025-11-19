Il ne faut surtout pas cuire les pommes de terre de cette façon, c'est dangereux pour la santé

Beaucoup de personnes font un erreur pour cuire leurs pommes de terre, qui peut représenter un danger pour la santé. Il existe des solutions simples pour éliminer tout risque.

En frites, potatoes, purée, vapeur, sautées... Les façons de cuisiner les pommes de terre de manquent pas ! C'est notamment pour cette raison qu'on adore ce légume, surtout en hiver avec la raclette. Si globalement les pommes de terre sont bonnes pour la santé, elles peuvent représenter un risque si on choisit une certaine méthode de cuisson, pourtant très populaire.

De nombreuses personnes aiment en effet cuire leurs pommes de terre dans du papier aluminium. Mais ce mode de cuisson peut représenter un danger pour la santé, pour deux raisons, la deuxième étant la plus dangereuse et pourtant la moins connue. D'abord, cuire un aliment en papillote dans de l'aluminium est déconseillé de façon générale car avec la chaleur, des particules d'aluminium peuvent migrer dans les aliments, en particulier s'ils sont salés ou acides.

Le problème, c'est qu'une exposition fréquente à l'aluminium peut être dangereuse notamment pour le cerveau et les os. "L'aluminium est un neurotoxique très puissant qui ne supporte pas la chaleur. D'une manière générale et par mesure de précaution, on évitera tout type de contact entre aluminium et nourriture", a recommandé Philippe Pouillart, enseignant-chercheur en pratique culinaire et santé à Madame Figaro.

Le plus grand risque est surtout de cuire ses pommes de terre dans du papier aluminium en papillote, et de les garder dedans trop longtemps. "Lorsque les pommes de terre vont refroidir dans le papier aluminium, ça va créer un environnement sans oxygène. Et ça, les bactéries qui causent le botulisme, elles adorent", a alerté la Dr Océane Sorel, virologiste, dans une vidéo publiée sur Instagram.

Les pommes de terre conservées dans du papier aluminium à température ambiante sont ainsi une source courante de botulisme, une maladie qui peut être très grave. Chaque année en France, environ 60 à 70 cas sont recensés en France, notamment à cause de mauvaises pratiques en cuisine. Cette maladie provoque des troubles digestifs, de la vision, et peut même dans les formes graves être à l'origine d'une "paralysie des membres et des muscles respiratoires pouvant entraîner la mort", rappelle l'Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation). Il est aussi possible d'être intoxiqué par la bactérie à l'origine du botulisme en réchauffant des pommes de terre au micro-ondes.

Alors pour limiter tout risque pour la santé en cuisinant ses pommes de terre, il est recommandé de ne pas les cuire sur ou dans du papier aluminium (ou au moins de les consommer directement après la cuisson), et de ne pas les réchauffer au micro-ondes. A la place, on peut les cuire sur une plaque, dans un plat au four, en papillote dans du papier cuisson ou encore à la poêle, les options sont nombreuses pour savourer de bonnes pommes de terre !