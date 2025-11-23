"On se fait arnaquer" : un chimiste montre ce que cache le pesto acheté en supermarché

Le pesto industriel, adoré des Français, cache une composition décevante selon le chimiste Raphael Haumont.

Comme souvent, mieux vaut le faire soi-même ! Pourtant, au moment de cuisiner un plat de pâtes express, la sauce pesto en bocal a du bon. Présente dans tous les supermarchés et dans nombre de nos placards, la sauce pesto préparée par les industriels est l'une des préférées des Français. Elle a inondé les rayons avec de multiples déclinaisons : pesto rosso, pesto vert avec de la courgette, plus ou moins de fromage... On en trouve désormais de nombreuses variétés.

Mais quelle est vraiment sa composition ? Régulièrement présent sur le plateau du Mag de la Santé sur France 5, le chimiste Raphael Haumont a consacré l'une de ses chroniques au pesto industriel vendu en bocal dans les supermarchés. Il s'est intéressé au pesto verde "classique", celui qui sent bon le basilic, l'huile d'olive, le soleil avec une pointe de parmesan. Sa conclusion est pourtant sans appel : "On se fait arnaquer".

En analysant la composition d'une dizaine de pots, il a fait un constat implacable. "C'est l’occasion de vous montrer les stratégies de l’agro-alimentaire qui va baisser les coûts et au final, vous allez manger un produit de mauvaise qualité", juge-t-il.

Il constate que les recettes sont loin de la version traditionnelle italienne à base de basilic, huile d'olive, parmesan, pignons de pin et ail. "Ca ne va pas être de l'huile d'olive, du tout ! Il n y a pas un gramme d'huile d'olive dans ce pot", s'indigne-t-il en montrant un pesto de marque distributeur. À la place, on trouve de l'huile de tournesol bien moins noble, avec juste un soupçon d'arôme pour duper le consommateur. "Il y a à peu près 30% d’huile de tournesol [dans la recette totale]. On va ensuite mettre un arôme d’huile d’olive. C’est écrit en tout petit "huile aromatisée"".

Les pignons de pin, ingrédient coûteux du pesto traditionnel, sont quasiment absents. "On va remplacer les pignons par des flocons de pommes de terre. C'est comme la purée déshydratée, c’est la même chose. Ca va donner du volume du liant et on va y ajouter de la farine de noix de cajou."

Certains pots ont tout de même des pignons de pin dans leur composition. Mais là aussi, gare au piège ! "Dans un pot de 200g, ça veut donc dire 0,4 grammes ce qui revient à 3 petits pignons de pin pour tout le pot", détaille Raphael Haumont. Quant au fromage, exit le parmesan, place au grana padano !

Ce constat n'est pas nouveau. Le magazine 60 Millions de Consommateurs avait aussi passé au crible 11 marques de pesto dès 2017. Verdict : de nombreuses références étaient trop chargées en additifs (jusqu'à 16 ingrédients contre 6-7 dans la recette originale). La quantité de basilic frais variait alors de 30% pour Barilla à 63% pour Italians do it better.

Les meilleures options étaient alors selon 60 Millions le pesto Turini de Leclerc (13,5/20) et le Baresa de Lidl (13/20), avec un bon rapport qualité-prix. Mais globalement, ces sauces industrielles étaient jugées décevantes, tant sur le plan de la composition que de la qualité nutritionnelle. Le mieux est encore de préparer son pesto maison en mixant soi-même basilic, huile d'olive, parmesan, pignons et ail. Un bon pesto fait maison se congèle d'ailleurs très bien !