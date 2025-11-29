Je suis diététicienne, voici mes 5 astuces pour une soirée raclette plus légère

Même si on adore les soirées raclette, elles sont très grasses et caloriques. Quelques petites astuces peuvent les alléger.

Quand les températures chutent et qu'il fait nuit à 17h, cela signifie le retour de la saison des raclettes. Un fromage à raclette fondant sur des pommes de terre bien chaudes, de la charcuterie… Un repas réconfortant en cette période déprimante, mais qui peut rester sur l'estomac. Et pour ceux qui font attention à leur ligne, une raclette traditionnelle est hélas très calorique. Heureusement, avec quelques petits changements, il est possible d'alléger sa soirée raclette tout en se régalant ! Voici les conseils de la diététicienne Amélie Boudin.

La première astuce est bien sûr de choisir des fromages moins caloriques. Plusieurs alternatives peuvent très bien remplacer le fromage à raclette, qui contient 340 kcal pour 100 grammes. La diététicienne Amélie Boudin conseille par exemple la cancoillotte : "un fromage beaucoup moins calorique que le fromage raclette" (150 kcal pour 100 grammes) et qui n'est pas pour autant "sans goût". Vous pouvez aussi "varier les plaisirs avec du fromage de chèvre" (moins de 300 kcal) ou encore de la mozzarella (moins de 230 kcal) pour une raclette version italienne.

La seconde astuce est de jouer sur les quantités. La clé est de manger doucement et d'écouter les signaux de son corps, qui indiquent quand on a suffisamment mangé. Cela permet d'éviter de consommer plus que nécessaire et de devoir enlever le bouton de son pantalon ! Vous pouvez aussi mettre moins de fromage dans le poêlon, et privilégier les autres aliments qui l'accompagnent, notamment les pommes de terre, qui contiennent 80 kcal pour 100 grammes, donc bien moins que le fromage.

© 123RF

La troisième astuce est de remplacer les pommes de terre par des légumes. Même si les pommes de terre sont largement moins caloriques que le fromage, les légumes le sont encore moins. Remplacer même une partie des pommes de terre par des légumes de votre choix - tomates, champignons, courgettes, brocolis... - permet de réduire l'apport calorique global du repas. Aussi, les légumes apportent notamment des fibres qui aident à digérer et limiter le pic de glycémie après le dîner.

La quatrième astuce de la diététicienne est de faire attention au choix de la charcuterie, qui peut aussi apporter beaucoup de gras et de calories au repas. "On peut remplacer le saucisson, le jambon cru, le chorizo par du jambon blanc, du bacon, de la viande séchée de grisons, du jambon de poulet ou de dinde et même des morceaux de poulet grillés", conseille-t-elle. En termes de calories, par exemple le saucisson en contient 420 pour 100 grammes, la rosette 390, et la coppa 285 ; alors que le jambon blanc en contient 120, le jambon de dinde 100 et la viande des Grisons 210.

Enfin, la cinquième et dernière astuce pour une soirée raclette allégée est d'avoir la main légère sur l'alcool. La raclette s'accompagne en effet généralement de plusieurs verres de vin, qui contiennent environ 120 kcal chacun. Alors pour le poids et la santé, il est préférable de limiter l'alcool et de privilégier l'eau !