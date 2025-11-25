Ça coûte 2 euros le kilo et personne n'en mange : ce légume contient pourtant deux fois plus de vitamine C que la clémentine

Ce légume pourtant bourré de vitamine C et très économique mériterait de retrouver une place de choix dans nos assiettes !

L'hiver est là et, sur les étals, on voit bien sûr apparaître de plus en plus les agrumes comme les oranges ou clémentines. Ils sont un bon réflexe On sait ainsi tous que leur richesse en vitamine C en font de vrais boosts face à l'hiver et au froid. Mais, à côté d'eux, se cachent l'un des trésors du moment chez le primeur ou dans votre supermarché préféré.

Les Français sont pourtant nombreux à le bouder. En moyenne, ils n'en mangent que 200 grammes... par an ! A peine plus qu'une assiette de pâtes et à peine la portion recommandée par personne lors d'un seul repas. Ce légume ancien, trop souvent négligé, est bourré de qualités. Sa première qualité est son prix : on en a déniché à 2 euros le kilo dans le Grand Est, à 3 euros le kilo en Ile de France et à peine plus si vous optez pour du bio. De quoi nourrir l'ensemble de la famille lors d'un repas hivernal...

Mais son atout principal est sans doute son attrait nutritionnel ! On vous parlait de la vitamine C contenue dans les agrumes mais ce petit légume vert en contient bien plus : 103 mg pour 100 grammes consommés, contre 47,5mg de vitamine C pour 100 grammes de clémentine par exemple selon Aprifel. Une portion de 100 grammes, soit une petite assiette, vous apportera ainsi l'équivalent de 128% des valeurs nutritionnelles de référence en vitamine C. Une vraie cure sans compléments alimentaires !

Avec seulement 45 calories pour 100 grammes, il est donc peu calorique, riche en eau et donc particulièrement riche en vitamines. En plus de la vitamine C, il contient une bonne teneur en vitamine K1, en fibres, en vitamine B9 et en potassium. Ce légume idéal ou presque, c'est bien sûr le chou de Bruxelles !

Ne faites pas la moue, s'il est associé pour beaucoup à un mauvais souvenir de cantine, il mérite d'être réhabilité. Finie la saveur acide ou la texture peu agréable en bouche quand il est cuisiné simplement à l'eau. Le chou de Bruxelles peut tout à fait être gourmand. Il se prête à de nombreuses recettes, en poêlée, en soupe, en tarte ou en gratin. Les chefs l'associent aussi facilement avec des saveurs salées comme la charcuterie. Une poêlée aux lardons avec un peu de parmesan en fera par exemple une "carbonara" originale qui plaira aux petits comme aux grands. Ça vaut le coup d'essayer, non ?