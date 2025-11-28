Riche en vitamines, pas cher et rapide à préparer… et pourtant, on en mange très peu

Un légume pas cher et facile à cuisiner se cache sur nos étals avant l'hiver. Or, malgré ses multiples atouts nutritionnels, les Français le boudent encore trop souvent.

L'hiver est bientôt là et, avec lui, son lot de fruits et légumes de saison. Si les agrumes comme les oranges ou les clémentines s'imposent naturellement dans nos paniers pour faire le plein de vitamine C, un autre aliment regorge de bienfaits tout en restant trop souvent négligé des consommateurs. Mauvais souvenir de cantine ou simple méconnaissance, un d'entre eux n'est consommé en moyenne que 200 grammes par an... A peine plus qu'une assiette par Français sur toute une année !

Pourtant, ce légume ancien possède de nombreuses qualités. Côté budget d'abord, il s'avère très économique : comptez environ 2 euros à 3 euros le kilo en pleine saison comme à l'automne, à peine plus pour une version bio. De quoi régaler toute la famille pour une somme modique ! C'est donc un bon plan niveau budget mais pas seulement...

Car c'est surtout sur le plan nutritionnel que ce petit légume vert tire son épingle du jeu. Savez-vous par exemple qu'il contient plus de deux fois plus de vitamine C que la clémentine ? Avec 103 mg pour 100 grammes consommés contre 47,5 mg pour le fameux agrume selon Aprifel, une simple portion vous apportera l'équivalent de 128% des apports journaliers recommandés ! Un vrai boost de vitamine C ! Et ce n'est pas tout puisque on ne vous a pas parlé de sa richesse en vitamine K1, en fibres, en vitamine B9 ou encore en potassium. Le tout pour seulement 45 petites calories.

Vous l'aurez deviné, ce super-aliment n'est autre que le chou de Bruxelles. Eh oui, ce légume mal-aimé, souvent associé à de mauvais souvenirs de cantine, ne demande qu'à être réhabilité dans nos assiettes. Exit la saveur acide et la texture peu engageante des choux bouillis, place à la gourmandise !

En effet, le chou de Bruxelles se prête à une multitude de recettes aussi simples que savoureuses. Poêlé, en soupe, en gratin ou même en version salée aux lardons façon "carbonara" avec un peu de parmesan (et un soupçon de crème, n'en déplaise à nos voisins italiens ?), il révèle toutes ses saveurs et sa texture fondante. Les chefs adorent le préparer mais, à la maison, il est aussi très facile de l'associer à une viande ou des pâtes. Raison de plus de l'adopter, c'est très facile à préparer.

Il suffit de les laver, d'enlever la partie supérieure et le pied avant de les mettre quelques minutes dans l'eau pour les faire blanchir. 3 minutes dans l'eau bouillante suffisent avant de les mettre dans l'eau froide pour préserver leur belle couleur verte. Il ne restera plus qu'à les couper en deux et les faire sauter dans une sauteuse avec votre accompagnement et vous obtiendrez un plat complet, équilibré et gourmand. La cantine est bien loin...