Cet aliment adoré de l'apéro peut booster la mémoire et les capacités cérébrales

L'alimentation joue un rôle clé dans la santé du cerveau. Un aliment est particulièrement bénéfique.

Ce que l'on mange au quotidien impacte notre santé globale, et notamment celle de notre cerveau. Il a par exemple été prouvé que certains régimes, comme le méditerranéen ou le DASH, pouvaient protéger du déclin cognitif et des maladies neurodégénératives comme Alzheimer. Si c'est toute l'alimentation qui est importante, certains aliments peuvent particulièrement jouer un rôle.

Certains de ces régimes contiennent des aliments très particulier. L'effet sur le cerveau de l'un d'eux a été analysé par des chercheurs néerlandais : la cacahuète. Ils ainsi ont demandé à 31 adultes âgés de plus de 60 ans et en bonne santé de manger chaque jour des cacahuètes pendant 4 mois. Ils ont ensuite mené divers tests de la fonction cérébrale et cognitive, comme des IRM cérébrales. Les résultats, publiés dans la revue Clinical Nutrition, sont surprenants.

L'étude a ainsi révélé que la consommation quotidienne de 60 g de cacahuètes (soit deux poignées) "peut améliorer de manière significative la fonction vasculaire du cerveau et la mémoire", affirment les chercheurs. La fonction vasculaire a été mesurée par le flux sanguin cérébral, c'est-à-dire "la quantité de sang circulant dans le cerveau, apportant l'oxygène et les nutriments essentiels au maintien de la santé cérébrale", a expliqué le Dr Peter Joris, auteur de l'étude.

"Avec l'âge, la fonction vasculaire cérébrale peut se détériorer, contribuant à un risque accru de déclin cognitif et de démence", ont précisé les auteurs. Dans l'étude, ce flux sanguin cérébral a été augmenté de près de 4 %. Ce flux sanguin augmentait notamment dans les zones du cerveau responsables de la mémoire.

Celle-ci a justement été améliorée après la consommation de cacahuètes. Les participants devaient retenir le plus de mots possibles parmi 18 mots : ils ont ainsi pu se souvenir de 1,4 mot en plus, soit une amélioration de 6 %. Au-delà de la fonction cérébrale, les participants de l'étude avaient aussi une meilleure pression artérielle, qui est un indicateur clé de la santé cardiovasculaire, mais aussi un facteur important de la santé du cerveau.

Mais comment expliquer cet effet positif des cacahuètes sur le cerveau ? Elles contiennent plusieurs nutriments particulièrement bénéfiques. Elles "contiennent de fortes concentrations de L-arginine, un acide aminé important pour la santé vasculaire. Elles constituent également une source précieuse de graisses insaturées et de polyphénols, tous deux connus pour soutenir la fonction vasculaire", a précisé le Dr Joris. La peau des cacahuètes contient aussi des fibres et des antioxydants. "Ensemble, ces nutriments pourraient expliquer les effets bénéfiques observés dans cette étude", estime le Dr Joris.