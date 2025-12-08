On l'adore en décembre et on a bien raison : voici 5 bienfaits du litchi

Le litchi, ce petit fruit exotique très apprécié des Français pendant les fêtes, a-t-il tout bon ? Découvrez ce que renferme vraiment ce petit fruit star de la fin d'année.

A côté des ananas, mangues, fruits de la passion ou clémentines, il a sa place attitrée dans les corbeilles de fruits exotiques proposées au moment des fêtes. Le litchi est un petit fruit très apprécié des Français en décembre. S'il peut difficilement pousser en métropole, on en trouve sur les étals en provenance d'Asie (Vietnam notamment) mais aussi d'un département français : La Réunion.

Son goût acidulé, doux et son jus plaisent aux petits et grands. Pas étonnant qu'avec son parfum très caractéristique, on le retrouve aussi bien dans des shampoings, gels douches, glaces, yaourts ou cocktails et jus de fruits. Mais derrière les produits transformés, que cache-t-il au naturel ? Bonne nouvelle, plein de bonnes choses !

Riche en eau, le litchi est tout d'abord désaltérant et peu calorique avec seulement 65 calories pour 100 grammes. Vous vous demandez ce que représente 100 grammes de litchi ? Nous aussi, et on a donc vérifié pour vous : cela représente 6 à 7 fruits, ce qui fait déjà une bonne portion ! Deuxième bon point, le litchi est également une excellente source de vitamine C, avec 19,2 mg pour 100g (17% de l'apport quotidien recommandé). C'est moitié moins que la clémentine, autre fruit star de l'hiver mais ça reste un bon choix. Pour rappel, cette vitamine renforce les défenses immunitaires, idéal pour affronter les virus de l'hiver. Elle stimule aussi la production de collagène, ce qui ne fera pas de mal à votre peau particulièrement agressée en hiver.

On le sait moins, mais le litchi est aussi une très bonne source de potassium, avec 200 mg pour 100g. Cela représentera 6% des apports journaliers quotidiens. Le potassium est essentiel puisqu'il joue un rôle clé pour la bonne santé du système nerveux, de nos muscles et pour la fonction cardiaque. On y trouve également des glucides, essentiellement sous forme de sucres (glucose et fructose) à hauteur de 16,1g pour 100g, qui apportent une énergie rapidement assimilable par l'organisme.

Cinquième et dernier (petit) apport intéressant, le litchi contient également 2g de fibres pour 100g, aux vertus intéressantes sur le transit et la satiété. En revanche, contrairement à beaucoup de fruits colorés, le litchi ne contient pas de bêta-carotène comme sa couleur blanche nacrée pouvait le laisser supposer. Il n'apporte pas non plus de lipides ni de grandes quantités d'autres vitamines ou minéraux.

Si le litchi est un allié santé, sa consommation doit d'ailleurs rester raisonnable. Ses sucres peuvent en effet favoriser la prise de poids et perturber la glycémie en cas d'excès, notamment chez les diabétiques. Chez les personnes sensibles, il peut aussi être à l'origine de troubles digestifs comme des ballonnements. Enfin, de rares cas d'allergies ont été rapportés.

Pour profiter pleinement des bienfaits du litchi, préférez-le frais. Choisissez des fruits à l'écorce intacte, bien colorée et non fripée. Ils se conservent une quinzaine de jours au réfrigérateur. Vous pouvez déguster la chair crue nature, en salade de fruits, en sorbet ou l'utiliser dans des recettes sucrées-salées originales, où il se marie bien avec les viandes blanches et les poissons.