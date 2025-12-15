5 petits changements pour rendre votre café encore meilleur pour la santé

Le café apporte de nombreux bénéfices pour la santé, mais à certaines conditions.

Contrairement aux idées reçues, le café est bon pour la santé. Des études ont montré que ses consommateurs auraient moins de risque de mourir prématurément, d'avoir une maladie cardiaque, un AVC, du diabète, de certains cancers (colorectal notamment) ou encore de maladies neurodégénératives comme Parkinson. Mais ses effets dépendent beaucoup de la quantité, et la façon dont il est bu. Certains petits ajouts ou changements peuvent apporter encore plus de bénéfices pour la santé.

Ne pas ajouter trop d'ingrédients dedans

Le café est bon pour la santé, mais pas s'il est noyé dans d'autres ingrédients. "La pire façon de le boire, du point de vue de la santé, c'est lorsqu'il ne s'agit plus vraiment de café mais d'un dessert. Quand vous ajoutez des sirops, des laits sucrés et une tonne de sucre, voire de la crème fouettée, vous transformez ce qui devrait être un apport en polyphénols en un pic important de glycémie. Certaines boissons au café vendues dans le commerce contiennent plus d'additifs et de sucre que des sodas", a alerté le professeur Tim Spector dans le Telegraph.

Ajouter de la cannelle, du cacao ou du curcuma

Si vous souhaitez malgré tout apporter un peu de goût à votre café, vous pouvez ajouter un peu de cannelle, de cacao ou de curcuma. Ces ingrédients apportent notamment une bonne dose d'antioxydants. "La cannelle comme le cacao sont exceptionnellement riches en polyphénols uniques. L'un ou l'autre constitue une addition bien plus saine que les sirops transformés riches en sucre", a précisé le Pr Spector. Le curcuma est aussi connu pour être un excellent anti-oxydant et anti-inflammatoire.

Éviter le café à piston et les machines des lieux publics

Beaucoup apprécient le café à piston, mais il a été mis en évidence qu'il ne serait pas de la façon la plus saine de le boire. Ce type de café - contrairement au café filtré ou en dosettes - contient en effet des substances qui augmentent le "mauvais" cholestérol. Aussi, une étude publiée en 2025 a révélé que le café des machines présentes par exemple dans les entreprises contenait des quantités élevés de ces mêmes substances. "Pour ceux qui boivent beaucoup de café chaque jour, il est clair que le café filtré est préférable", avait conclu l'auteur principal de l'étude, David Iggman.

Boire son café à la bonne heure

L'heure à laquelle on boit son café est essentielle : trop tôt (dès le réveil), il peut provoquer stress et fatigue. Trop tard (après le début d'après-midi), il peut provoquer des troubles du sommeil. L'idéal est d'en boire le matin, à partir d'une heure après le réveil. Une étude récente a conclu que le fait de boire son café avant midi est "plus fortement associé à un risque de mortalité plus faible".

Évitez les tasses à café jetables

Enfin, il est préférable d'éviter les gobelets à café jetables, qui peuvent contenir des microplastiques, dont l'impact nocif sur la santé est de plus en plus suspecté. "Utiliser votre propre tasse est un moyen simple de réduire potentiellement la consommation de microplastiques tout en étant respectueux de l'environnement", conclut le Pr Spector.