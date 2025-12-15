Le corps envoie des signaux d'alarme quand il manque de magnésium, ils peuvent annoncer un problème plus grave

Le manque de magnésium est courant, mais ses conséquences potentiellement graves sont sous-estimées.

Dans les pharmacies, le magnésium fait partie des compléments alimentaires les plus populaires. En effet, beaucoup de Français n'en consomment pas assez et se retrouvent en carence. Pourtant, le magnésium est un minéral essentiel pour notre corps : il intervient dans la production d'énergie, le métabolisme du calcium et du potassium, ou encore la fonction musculaire. Ainsi, "un déficit en magnésium peut avoir de nombreuses conséquences pathologiques", note l'Anses (l'Agence nationale de sécurité sanitaire).

D'abord, un déficit léger en magnésium peut provoquer divers symptômes : fatigue, faiblesse musculaire, crampes (en particulier la nuit), spasmes musculaires (par exemple au niveau des paupières), stress, nausées... Face à ces signes, un apport plus important de magnésium - via l'alimentation ou des compléments alimentaires - suffit généralement. Mais parfois, la carence est plus importante, et elle peut alors avoir des conséquences plus graves.

© 123RF

Un déficit important en magnésium "peut entraîner une hypocalcémie (une carence en calcium) et hypokaliémie (une carence en potassium) avec des symptômes cardiaques et neurologiques", précise l'Anses. Des convulsions, des troubles du rythme cardiaque ou une augmentation de la tension artérielle peuvent ainsi survenir. Une carence en magnésium peut également augmenter le risque de maladies chroniques comme le diabète de type 2 ou l'ostéoporose.

Alors comment éviter ces risques ? Une alimentation suffisante et équilibrée suffit normalement à combler les besoins en magnésium. Mais certaines personnes sont plus à risque d'en manquer : celles qui souffrent d'alcoolisme, de diabète, de maladies rénales ou intestinales ; celles qui prennent certains médicaments comme les diurétiques, les laxatifs, les inhibiteurs de la pompe à protons, ou des chimiothérapies. Les besoins en magnésium sont aussi plus importants en cas d'allaitement, de diarrhées prolongées, de régimes restrictifs ou de jeûnes.

En cas de symptômes de carence ou de facteurs de risque, il peut être utile de prendre des compléments de magnésium, disponibles en vente libre en pharmacie. Il est préférable de demander conseil à son médecin, surtout en cas de problèmes de santé (notamment de maladies rénales).