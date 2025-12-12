Riche en calcium, bon pour la santé et bien moins cher que le skyr… et pourtant plus personne n'en achète

Ce dessert un brin démodé a pourtant de nombreux atouts face à son cousin islandais, le skyr.

C'est le chouchou des amateurs de nutrition ou des vidéastes qui fourmillent de conseils plus ou moins vérifiés sur les réseaux sociaux. Le skyr, ce yaourt ultra-protéiné venu d'Islande, a envahi les rayons de tous les supermarchés. En pot individuel, en format familial, à boire, aromatisé, avec des céréales ou encore allégés... On en trouve pour tous les goûts. Les industriels ont bien compris la tendance et joué à fond sur le marketing du produit avec à la clé des prix importants.

Son prix élevé, pouvant atteindre près de 7 à 10 euros le kilo en fonction des marques et formats, peut justement en rebuter plus d'un. Face à cela, une alternative bien connue des Français a tout sur le papier pour revenir sur le devant de la scène et le concurrencer. Délaissé ces dernières années au profit de produits plus tendance, il cumule pourtant de nombreux atouts nutritionnels, pour un coût bien plus abordable.

Premier avantage, sa composition. La liste d'ingrédients est courte et proche de celle du skyr. Comme le souligne Julie Chenu, diététicienne-nutritionniste dans une publication sur Instagram, "ces deux laitages sont tout deux composés de seulement deux ingrédients : le lait écrémé et des ferments lactiques !"

Le Skyr est toutefois légèrement plus riche en protéines avec 10 g pour 100 g de produit, contre 9,7 g pour notre alternative. Autre inconvénient, notre produit bien français contient un peu plus de glucides, avec 4,2 g pour 100 g, contre 3,5 g pour le skyr. Les calories pour 100 grammes sont en revanche identiques. On note aussi la présence d'un conservateur, le sorbate de potassium (E202), mais à un taux ne présentant pas de risque avéré pour la santé.

Ce produit démodé mais pourtant bon pour la santé, c'est le bon vieux petit-suisse ! Il a un atout principal face au skyr : "les petits-suisses sont naturellement plus riches en calcium, avec environ 150 mg pour 100 g, contre 120 mg pour le skyr", souligne la diététicienne Julie Boët, interrogée par Doctissimo.

Point négatif, ils sont naturellement plus gras. Mais est-ce vraiment un inconvénient ? Pas si sûr... Julie Boët assure que "les petits-suisses offrent un équilibre intéressant entre protéines et lipides, contribuant à une meilleure absorption du calcium". En effet, les petits-suisses apportent environ 20% de matières grasses, "contre moins de 1 % pour le skyr nature". Or selon la diététicienne, "ces lipides jouent un rôle important dans la sensation de satiété et la biodisponibilité de certaines vitamines, notamment la vitamine D, essentielle à la fixation du calcium".

Le choix entre skyr et petit-suisse dépendra donc des besoins de chacun, comme le résume Julie Boët : "ceux qui recherchent un aliment très riche en protéines et pauvre en matières grasses pourront privilégier le skyr, tandis que les petits-suisses offriront un meilleur équilibre pour la santé osseuse et le plaisir gustatif". Les grands sportifs iront naturellement vers le skyr mais les autres peuvent tout à fait alterner entre les deux produits pour cumuler les bienfaits. Cela fera du bien à l'organisme... et au portefeuille puisque rappelons-le, le petit suisse sera nettement moins cher que son cousin islandais à la mode.