5 petits-déjeuners recommandés par les cardiologues pour garder un coeur en bonne santé

Plusieurs cardiologues ont partagé leurs petits-déjeuners favoris et bons pour le cœur.

Le petit-déjeuner est souvent considéré comme le repas le plus important de la journée. Si on le choisit bien, il peut apporter l'énergie et les nutriments dont on a besoin au quotidien. "Prendre un petit-déjeuner pose les bases de votre journée, et ce sont les petites actions quotidiennes qui, au fil du temps, influencent votre santé cardiovasculaire à long terme", assure la Dr Sarah Alexander, cardiologue. Malheureusement, le petit-déjeuner typiquement français (viennoiseries, beurre, confiture, jus d'orange...) n'est pas franchement recommandé... En voici cinq validés par des cardiologues interrogés par le magazine Self.

Le petit-déjeuner préféré de la Dr Alexander se prépare en avance, pratique pour les matins pressés ! Il s'agit d'un "overnight oats", une recette qui consiste à laisser tremper des flocons d'avoine toute la nuit, avec du lait (végétal ou non) et d'autres ingrédients au choix. La cardiologue y ajoute du lait d'amande, graines de chia (riches en fibres, protéines et calcium), du cottage cheese (également riche en protéines et calcium), de la banane et de la cannelle. Un petit déjeuner qui apporte une bonne dose de protéines, fibres, calcium, vitamines et minéraux ! Vous voulez une alternative plus rapide et plus facile ? Bonne nouvelle, c'est possible !

Pour les plus pressés, la Dr Diala Steitieh recommande un toast à l'avocat, tout simplement. "C'est une excellente option, car il fournit des graisses mono-insaturées bénéfiques pour le cœur, des fibres et du potassium", assure-t-elle. Pour cela, il suffit d'écraser de l'avocat sur du pain complet (plutôt que du pain blanc). Il est aussi possible d'y ajouter un œuf pour augmenter l'apport en protéines.

Pour les amateurs de petits-déjeuners sucrés, notamment les tartines de confiture, la Dr Melissa Tracy a une recommandation bonne pour le cœur, simple et rapide à faire : une tranche de pain complet avec du beurre de cacahuètes et de la confiture. Elle précise qu'il est préférable de choisir des produits issus d'agriculture biologique.

Pour ceux qui préfèrent manger salé le matin et qui ont un peu plus de temps, le Dr Kumar Sarkar recommande un wrap. C'est "un concentré de protéines et de fibres, qui vous gardera rassasié et satisfait bien après le petit-déjeuner", affirme-t-il. Le wrap est composé d'une tortilla pauvre en glucides, d'un œuf cuit, de deux tranches de dinde maigre (ou d'une autre source de protéines maigres comme le poulet), d'un demi-avocat, de roquette ou de jeunes pousses, et de harissa ou de sriracha pour assaisonner.

Pour finir, la Dr Ailin Barseghian El-Farra recommande un dernier petit-déjeuner bon pour le cœur et qui se prépare à l'avance : un pudding de chia. Très populaire, ce petit-déjeuner est riche en protéines, fibres et oméga-3 bénéfiques à la santé cardiovasculaire. Il est très simple à préparer : il suffit laisser reposer tout la nuit des graines de chia avec du lait (de votre choix), du miel ou du sirop d'érable, et d'ajouter des ingrédients de votre choix comme des fruits, des amandes ou encore des noix.