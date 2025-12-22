Vous préparez de la dinde ou un chapon pour les fêtes ? Ne faites pas ces erreurs si vous voulez éviter l'intoxication alimentaire

C'est l'aliment star des fêtes mais voici quelques conseils pour limiter les risques avec la volaille.

Les fêtes de fin d'année sont l'occasion de manger un bon repas entouré de ses proches. La volaille, comme la dinde ou le chapon, fait partie des repas les plus populaires sur les tables de fêtes. Un choix délicieux et qui fait plaisir à tout le monde ! Mais la volaille peut aussi être à l'origine d'intoxications alimentaires, de quoi transformer les vacances en réel cauchemar. Chaque année, en particulier pendant les fêtes, de nombreuses personnes en sont victimes. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de les éviter grâce à quelques précautions simples.

Une des principales erreurs à éviter est de laver la volaille avant de la préparer, une pratique qui reste courante malgré les alertes sur les risques que cela comporte. "Beaucoup pensent que laver la dinde élimine les bactéries", a affirmé la Pr Lisa Cuchara, immunologiste et spécialiste des maladies infectieuses, à The Conversation.

Mais "en réalité, il est pratiquement impossible de les retirer d'un oiseau cru, et tenter de le faire augmente en fait la contamination croisée et le risque de maladie d'origine alimentaire. Lorsque vous rincez la volaille crue, l'eau peut projeter des bactéries dangereuses dans votre cuisine, contaminant plans de travail, ustensiles et aliments à proximité", continue-t-elle.

© 123RF

Une autre erreur courante mais particulièrement risquée est la décongélation. Comme pour n'importe quel aliment, la volaille ne doit pas être décongelée à température ambiante. Elle peut devenir sinon un véritable nid à bactéries qui ne seront pas forcément détruites à la cuisson. "La manière la plus sûre est au réfrigérateur : 24 heures pour 2 à 2,5 kg". Ensuite, "ne tardez pas à mettre la dinde au four", recommande la Pr Cuchara. Et une fois servie, la dinde (comme les autres aliments) ne devrait pas rester plus de deux heures à table.

Ensuite, si vous avez prévu de farcir la dinde, il faut prendre des précautions particulières. Même si c'est plus pratique et que ça évite de tout préparer le jour J, il est préférable de ne pas la farcir la veille. "Cela permet aux bactéries de se multiplier. Les toxines produites ne sont pas détruites par la cuisson", alerte la spécialiste. Vous pouvez donc soit farcir la viande juste avant la cuisson, soit cuire la farce séparément plus tôt, puis "laissez-la refroidir au réfrigérateur et placez-la dans la volaille juste au moment de la cuisson", recommande le ministère de la Santé canadien.

La préparation du repas est aussi un moment crucial pour limiter le risque d'intoxications alimentaires. Il est bien sûr indispensable de se laver fréquemment les mains, en particulier après avoir touché de la viande crue. Et il est aussi recommandé "d'utiliser des planches à découper séparées pour viandes crues, légumes et pain. Changez ustensiles et assiettes après avoir manipulé de la viande crue", rappelle la Pr Cuchara. Après avoir suivi tous ces conseils d'hygiène, bonne dégustation !