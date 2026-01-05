7 boissons à adopter pour un intestin en pleine santé, selon les nutritionnistes

Certaines boissons sont excellentes pour notre digestion et notre microbiote intestinal.

Pour avoir une bonne santé intestinale, il n'y a pas que les aliments qui comptent : ce qu'on boit aussi ! Certaines boissons sont particulièrement recommandées par les spécialistes en nutrition. Elles favorisent un microbiote intestinal en bonne santé, un bon transit et aident à lutter contre l'inflammation.

Première boisson de notre petite sélection : le kombucha. Cette boisson fermentée à base de thé est devenue particulièrement populaire. Et cela tombe bien puisque le kombucha est aussi bon que bénéfique pour le système digestif. Il contient en effet des probiotiques vivants bons pour le microbiote intestinal. "Il est également riche en antioxydants, qui aident à combattre l'inflammation", a précisé la diététicienne Lauren Manaker dans le magazine Health. Le kombucha agit ainsi "favorablement sur la digestion et le confort intestinal", d'après la diététicienne Aline Famy, interrogée par Santé Magazine.

© 123RF

Le kéfir, aussi une boisson fermentée, est bien connu pour ses bienfaits sur la santé intestinale. "Il agit positivement sur le système digestif en favorisant la digestion et en améliorant le transit, il participe à la bonne assimilation des nutriments par l'organisme, il booste le système immunitaire intestinal", liste Aline Famy.

Il est moins populaire mais est également efficace : le jus de pruneaux, qui n'est certes pas au goût de tous, est réputé pour sa richesse en fibres et ses bienfaits contre la constipation. Un véritable laxatif naturel !

Le jus de betterave est aussi moins connu pour ses bienfaits sur la santé digestive. Pourtant, il est aussi riche en fibres, ainsi qu'en antioxydants. "Il peut favoriser une digestion saine, aider à soulager la paresse intestinale et même réduire l'inflammation au niveau de l'intestin", a affirmé la diététicienne Maria Lucey à Health.

On peut également citer le thé au gingembre, une boisson très intéressante pour la santé digestive, puisqu'elle stimule la digestion et favorise le transit. "Ses propriétés naturellement anti-inflammatoires apaisent également le tube digestif et réduisent les ballonnements, ce qui en fait une excellente option pour soutenir la santé intestinale", a expliqué la diététicienne Whitney Stuart.

Le thé Jun, à base de thé vert fermenté et de miel, est moins connu, mais il n'est pas moins bénéfique pour la santé intestinale. Comme les autres boissons fermentées, il est très riche en probiotiques qui aident à avoir un microbiote intestinal en bonne santé. Et le thé vert apporte aussi une bonne dose d'antioxydants, qui réduisent l'inflammation.

On a tendance à ne pas le considérer comme bénéfique, pourtant le café est aussi très intéressant pour la santé digestive. Il est riche en antioxydants, et son effet stimulant du transit est bien connu. Il a aussi été démontré que le café pouvait augmenter la diversité du microbiote et apporter des bactéries bénéfiques.